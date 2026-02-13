IR A
"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

Tras una complicación severa de salud, la famosa permanece internada y pidió que le permitan seguir viendo crecer a su hija: "Lo pido como madre soltera".

La actriz de Hollywood Bijou Phillips hizo un desesperado llamado a la solidaridad para salvar su vida, ya que padece una enfermedad crónica: "Necesito su ayuda para encontrar un riñón", expresó la artista de 46 años.

La protagonista de la película Casi famosos compartió una foto con su hija en brazos junto a un mensaje que alertó a sus colegas y seguidores. "Por favor, lean y compartan. Si están interesados en convertirse en donantes vivos, vayan al link de mi bio y completen un breve formulario. Estoy profundamente agradecida por su apoyo", sostuvo.

Bijou, hija de la leyenda del rock John Phillips (de The Mamas & the Papas), aclaró cuál es su estado de salud en un segundo posteo. "Necesito ayuda para encontrar un riñón. Lo pido como amiga, hermana, tía y, sobre todo, como madre soltera de una hija increíble y valiente. Necesito un riñón", insistió.

Pese a que su familia y entorno se hicieron los estudios de compatibilidad, hasta el momento aún no encontró un donante vivo que pueda salvarla. Según el medio estadounidense Us Weekly, la famosa está consciente, pero su estado es grave.

Bijou Phillips espera un segundo trasplante

La actriz Bijou Phillips reveló que nació con riñones subdesarrollados, lo que la llevó a estar internada en terapia intensiva los primeros meses de vida. En 2017 recibió la donación de un riñón de una amiga, que le permitió seguir con su vida y ver crecer a su hija. Desafortunadamente, por el virus BK, el injerto provocó un rechazo celular y de anticuerpos, y el órgano dejó de funcionar.

Actualmente está en el programa Renal CORE, una medicina alternativa para pacientes en su condición. "Completar el cuestionario lleva segundos y puede salvar vidas", aseguró, y recordó que cada minuto cuenta en su carrera contra el reloj.

La trayectoria de Bijou Phillips en Hollywood

Bijou Phillips es reconocida por sus papeles en cine independiente y televisión, incluyendo Casi famosos (2000), Bully (2001) y la serie Raising Hope (2010-2013). Comenzó como modelo, lanzó un álbum musical en 1999 y tuvo un papel de voz en Grand Theft Auto: San Andreas. Es hija de John Phillips (de The Mamas & the Papas) y Geneviève Waïte.

