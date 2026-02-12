Caso Epstein: aparecen más imágenes de la cámara oculta en su casa de Florida Se trata de dispositivos que el propio financista colocó por su seguridad en su escritorio de trabajo. Las imágenes son borrosas, por lo que no queda claro a quiénes recibió. Por + Seguir en







En una de las imágenes aparece una mujer arrodillada al lado de Jeffrey Epstein que agranda la polémica

Mientras se sigue con la desclasificación de archivos del caso Jeffrey Epstein, el medio The NewYork Times dio a conocer nuevas imágenes de la mansión del financista estadounidense, en su casa de Florida.

De acuerdo a lo informado por el medio norteamericano, los clips duran menos de un minuto y están colocados en el escritorio de Epstein, donde en algunos se le ve sentado detrás y en otros se ve a otras personas deambulando por la habitación o sentadas en el escritorio.

Pero una de las imágenes más polémicas es la de una mujer que está arrodillada junto al financista, quien apoya los pies en el escritorio. Sin embargo, debido a las imágenes borrosas, no es fácil la identificación de la mayoría de las personas filmadas.

Según The New York Times, hasta el momento se desconoce con certeza la fecha exacta de los videos, pero cuando en 2005 la policía allanó su casa de Palm Beach, encontraron una cámara oculta dentro de un reloj en la oficina y otra en el garage, que habría colocado el propio Epstein para su seguridad, así como también había otras en su habitación y otros lugares de la casa.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein Redes sociales Epstein tenía cámaras de seguridad en varias partes de su casa En su declaración jurada de 2010, un detective de la Policía de Palm Beach, aseguró que las cámaras en la casa de Jeffrey Epstein, fueron colocadas porque el acusado de abusos sexuales a menores creía que alguien le estaba robando.

Por su parte, ya para 2019, Epstein también tenía al menos tres cámaras de vigilancia instaladas en su dormitorio y habitaciones adyacentes de su casa adosada de Nueva York, de acuerdo a lo detallado por el propio medio, New York Times. Al mismo tiempo, había habitación en la planta baja, con un cartel en la puerta que decía “Videovigilancia 24 horas” y la misma contenía monitores con las imágenes de las cámaras de vigilancia. Sin embargo, la presencia de cámaras en la vivienda de Epstein contradice lo que la fiscalía federal de Nueva York declaró el año pasado, quienes declararon que no encontraron cámaras de vigilancia en su dormitorio ni en ningún otro lugar de la casa, excepto en la entrada de la casa adosada.