Donald Trump confirmó que viajará a Venezuela y levantó las sanciones petroleras

El presidente de Estados Unidos ratificó su intención de visitar Caracas, con un vínculo bilateral con el gobierno de Delcy Rodríguez que parece estar encaminado. Lo hizo durante una visita a los soldados que participaron en la captura de Nicolás Maduro, mientras se redujeron las restricciones a la industria petrolera al país caribeño.

Donald Trump aseguró este viernes que visitará Venezuela para fortalecer la relación bilateral con la administración de Delcy Rodríguez, aunque evitó precisar la fecha exacta de su llegada. El anuncio ocurrió durante su traslado a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde saludó a los soldados que capturaron a Nicolás Maduro.

"Voy a visitar Venezuela... aún no hemos decidido cuándo", fueron las palabras del presidente estadounidense, quien, además, resaltó el trabajo conjunto de ambas administraciones en materia de hidrocarburos tras la eliminación de las restricciones comerciales al crudo caribeño. En ese sentido, el republicano insistió en que las compañías petroleras de su país regresarán para extraer recursos y generar grandes beneficios económicos para la población local.

Según informó El País, el mandatario estadounidense calificó el vínculo con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez , como "excelente" y otorgó una puntuación ideal a la colaboración actual entre las dos naciones. " Mantenemos una muy buena relación; diría que es de 10", sostuvo Trump de manera contundente.

Ante las preguntas de la prensa, reconoció formalmente al gobierno de Rodríguez y confirmó que las negociaciones avanzan a través de canales diplomáticos directos. "Ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos", respondió el líder norteamericano al ser consultado sobre la legitimidad de las autoridades venezolanas en ejercicio.

Esta postura ratifica el giro estratégico de Washington en la región tras la visita del secretario de Energía, Chris Wright, a Caracas . El plan de seguridad nacional de Trump busca implementar una versión actualizada de la Doctrina Monroe para desplazar la influencia de Pekín en el continente.

Bajo esta premisa, el presidente convocó a una cumbre con líderes latinoamericanos de ideología afín para el próximo 7 de marzo en Florida, con la intención de consolidar a Estados Unidos como la potencia dominante en el hemisferio antes de su viaje oficial a China en abril.

La estrategia de Washington se basa, prioritariamente, la estabilidad de Venezuela, pero también incluye el apoyo explícito a gobiernos aliados y la revisión de procesos electorales en diversos países de la zona, como lo hizo con Javier Milei. En paralelo, Trump recibió a figuras como Nayib Bukele y Gustavo Petro para alinear intereses de seguridad y comercio.

El gobierno de Trump realizó modificaciones en el control petrolero y quitó restricciones

Mediante un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se autorizó a algunas empresas del sector a realizar gestiones vinculadas con las industrias petrolera y de gas. La medida, que modifica el programa energético, es la más significativa desde que la Administración de Donald Trump intervino en Venezuela a comienzos de 2026.

La nueva normativa permite que gigantes energéticos como BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell operen nuevamente en territorio venezolano. Según el documento oficial de la OFAC, estas compañías quedan habilitadas para realizar transacciones vinculadas al sector de hidrocarburos con PDVSA y el gobierno venezolano, lo que confirma la anulación de las restricciones previas.

Sin embargo, el permiso impone límites estrictos para evitar que los activos locales beneficien a naciones como China, Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte. Esta medida representa un avance fundamental para que multinacionales de la talla de Repsol retomen sus proyectos y reactiven la producción en el país latinoamericano, en el que operaban desde hace décadas hasta hace unos meses.

Delcy Rodríguez contra Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"

Delcy Rodríguez lanzó una advertencia directa a la líder opositora María Corina Machado y la cuestionó. "En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar?", arremetió. Además, la funcionaria restó importancia a las preocupaciones por la seguridad de Machado, quien reside en Estados Unidos: "Con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo", afirmó la presidenta venezolana.

delcy rodríguez entrevista NBC Delcy Rodríguez contra Maria Corina Machado: "Tendrá que responder ante Venezuela" Captura de video - NBC

"He sido invitada a Estados Unidos", reveló la presidenta encargada en una entrevista con NBC, lo que marcaría un hito en la relación bilateral de las últimas décadas. "Puedo decirte esto como abogada, que lo soy. El presidente Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes", aseguró sobre el líder chavista, capturado y encarcelado en Norteamérica.