Torneo Apertura: Independiente se hizo fuerte de local y le ganó con solidez 2-0 a Lanús

Por la quinta fecha del Torneo Apertura, el "Rojo" recibió al "Granate" y logró su segunda victoria en el campeonato. A pesar de terminar con 10 jugadores, el equipo de Gustavo Quinteros se consolidó de local con goles Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.

Independiente obtuvo su segunda victoria en el Torneo Apertura del fútbol argentino.

Independiente se hizo fuerte de local y, aunque terminó el partido con un hombre menos, se impuso con solidez 2-0 ante Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. De esta manera, mantuvo el invicto en el campeonato y sumó su segundo triunfo consecutivo gracias a los goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, volvió a apostar con una formación clásica de cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros con la búsqueda que Ignacio Malcorra sea protagonista en la creación del juego desde el sector izquierdo de la cancha. Sin embargo, el exRosario Central no logró grandes conexiones con sus compañeros. Esto mismo sucedió por el lado derecho entre Lautaro Millán y Santiago Montiel.

De esta manera, el Rojo apeló a bombardear de centros al nueve Gabriel Ávalos. Sin embargo, Lanús tampoco lograba ser punzante en su juego y llegar con claridad al arco rival. Pero lo peor para el Granate sucedió cuando una desinteligencia defensiva provocó que Independiente abriera el marcador y los dirigidos por Mauricio Pellegrino no pudieran reaccionar.

Malcorra envió un largo pelotazo para Abaldo que parecía controlado por la defensa granate. Sin embargo, el mediapunta uruguayo no se dio por vencido y aprovechó la confusión de Guidara y de Canale para llevarse la pelota. Luego, desde la esquina izquierda del área, disparó un zapatazo que se clavó en el ángulo para abrir el marcador a favor de Independiente a los diez minutos del segundo tiempo y arder el Libertadores de América.

El gol de Independiente sepultó anímicamente a los jugadores de Lanús. Pero además, el técnico Pellegrino decidió sacar a varios de sus titulares para resguardarlos, para el próximo encuentro con el Flamengo por la Recopa Sudamericana, y mandó a la cancha a los juveniles, quienes no lograron desequilibrar a Independiente.

El segundo gol llegó siete minutos más tarde, después de un largo rodeo por parte de los jugadores de Independiente que movieron el balón por todo el campo de juego, mientras los de Lanús tan solo podían observarlo alejarse de sus pies. Con toques precisos de banda a banda, finalmente Millán le dio un pase a la cabeza de Ávalos que agarró a contrapiernas al arquero granate.

Del lado de Lanús, la chance más clara fue un remate de tiro libre de Matías Sepúlveda que lanzó un zurdazo y que se fue cerca del ángulo derecho del arquero.

Por último, la única negativa para el Rojo es que, sobre el final del partido, cuando Luciano Cabral se lanzó al suelo con vehemencia y le clavó un planchazo a Dylan Aquino. La jugada le valió la expulsión directa del partido y, tras ver la tarjeta roja, el mediocampista chileno ahora se perderá los próximos dos partidos del Torneo Apertura del Fútbol Argentino 2026 en el que, con dos victorias y tres empates, Independiente se mantiene invicto.

Mirá el resumen de la victoria de Independiente ante Lanús

