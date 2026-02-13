13 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral: el Gobierno envió el proyecto a Diputados y apunta a sesionar la semana que viene

El oficialismo remitió la iniciativa desde el Senado a la Cámara baja, y buscará conseguir dictamen en el plenario de comisiones del próximo miércoles. El objetivo es sesionar el jueves para la aprobación definitiva.

Martín Menem ya recibió el proyecto de reforma laboral que aprobó el Senado.

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno aceleró el trámite legislativo este viernes y remitió el proyecto a la Cámara de Diputados. Según la citación formal, la convocatoria para el plenario de comisiones quedó fijada para el miércoles 18 a las 14. La intención del oficialismo es votar la iniciativa en el recinto el jueves 19.

Una jornada triunfal del oficialismo en la Cámara de Diputados.
Diputados dio media sanción al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

La reunión conjunta de las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda será en el segundo piso del Edificio Anexo C, bajo la conducción de Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch. El cronograma estipula que se recibirán invitados de sectores gremiales y empresariales; posteriormente, los legisladores continuarán la reunión y el oficialismo buscará emitir el dictamen definitivo para tratar el proyecto en la Cámara baja.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, giró el expediente al despacho de Martín Menem luego de aplicar más de 30 cambios en la Cámara Alta. La demora en el envío respondió a la complejidad administrativa que implica procesar las modificaciones aceptadas durante la votación del miércoles último. El Poder Ejecutivo considera fundamental aprobar este proyecto antes del cierre de las sesiones extraordinarias el 28 de febrero.

¿Llega el Gobierno a aprobar la reforma laboral antes de que finalicen las sesiones extraordinarias?

Febrero es un mes corto y, además, este año tiene los feriados de carnaval, que caen el lunes 16 y martes 17. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes deben firmarse hasta diez días antes de la finalización del período de sesiones.

Como el decreto presidencial fija el cierre de las extraordinarias para el viernes 27 de febrero, el último día para dictaminar en Diputados es el 17, justamente un feriado. Esto reduce drásticamente el margen para que la reforma laboral complete su recorrido parlamentario en extraordinarias, en caso de lograr la media sanción en el Senado este miércoles.

El Presidente tiene una salida sencilla: ampliar por decreto el período hasta el 28 de febrero, lo que habilitaría dictaminar hasta el miércoles 18. Aun así, el escenario sería ajustado: el oficialismo debería lograr dictamen prácticamente el mismo día en que se reúna por primera vez la comisión, ya que después del jueves 12 muchos legisladores planean regresar a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.

Los cambios que pide la oposición

Más allá de los cambios que se lograron en el Senado, la oposición va por más y busca quitar de la redacción el polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta caja se nutriría de cargas patronales para financiar indemnizaciones, lo cual generó rechazo por la posible resignación de recursos de ANSES. Los sectores críticos consideran inadmisible que el Estado subsidie despidos sin causa en el ámbito privado.

Otro punto de fuerte controversia es el artículo que reduce al 50% el goce del sueldo durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad. Asimismo, existe una observación respecto de la derogación de estatutos profesionales, como el del periodista, y la supresión del fondo para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Estas diferencias podrían derivar en nuevas modificaciones que retrasen la sanción definitiva de la normativa, uno de los objetivos de la oposición, que apunta a tener más tiempo para exigir cambios sin la presión del período de sesiones extraordinarias. "Estamos trabajando en eso. La idea es estirar los tiempos", indicó a Noticias Argentinas un diputado referente de Unidos.

