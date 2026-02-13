De qué se trata Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, la serie que volvió a ser de lo más visto en Netflix

Un viejo estreno estadounidense que fue furor en el 2020, ahora lo es en esta popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes de todo el mundo.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, de manera increíble se suman series y películas de todos los géneros que atrapan a millones de televidentes de todo el mundo, convirtiendo a esta popular plataforma de streaming en la más consumida a nivel mundial. Asimismo, es llamativo la cantidad de suscriptores y usuarios que han aumentado en los primeros meses de 2026 .

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2020 que es furor en este sitio web, se trata de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico , una sorprendente serie televisiva , basado en hechos reales , sobre abusos sexuales , una temática fuerte y exclusiva para público adulto. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas estas últimas semanas de febrero .

Miniserie de TV (2020). 4 episodios. Esta docuserie se apoya en testimonios de víctimas para analizar cómo el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su fortuna y poder para llevar a cabo sus abusos . Epstein , conocido financiero neoyorquino con gran influencia social y política en la ciudad hasta su acusación y condena por solicitar prostitución e incitar a la prostitución a menores, se ahorcó en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan en agosto del 2019, en circunstancias por aclarar.

Magnate, influyente, filántropo y abusador sexual. En 2019, Jeffrey Epstein fue el epicentro de un amplio caso de tráfico de menores . Mediante el uso de promesas de dinero y estabilidad como cebo para llevar a cabo sus delitos en su residencia de Palm Beach (Florida), el financista construyó una red de relaciones con figuras de la élite global . Este controversial episodio de la historia fue retratado en Jeffrey Epstein: asquerosamente rico , un documental de Netflix que dio voz a las víctimas y destripó el modus operandi del empresario.

Entre su círculo cercano, se mencionan nombres como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, el príncipe Andrés, Bill Clinton y Donald Trump , ilustrando cómo el privilegio y la influencia oscurecen el curso de la justicia. Además, revela las presuntas tácticas de vigilancia y manipulación del magnate, que incluían cámaras para controlar y grabar los actos cometidos en su mansión.

Epstein murió en 2019 en un aparente suicidio mientras se encontraba en el Centro Correccional Metropolitano cumpliendo una posible condena de 45 años por seis cargos en su contra. Sin embargo, su deceso fue producto de especulación y teorías conspirativas que también son abarcados en el trabajo de investigación.

Reparto de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Con 187 menciones redactadas bajo seudónimos que pronto se dispone a revelar sus verdaderas identidades, la documentación judicial podría proporcionar más detalles del entramado de tráfico sexual. A la espera de más noticias, la producción Jeffrey Epstein: asquerosamente rico está disponible en Netflix.

El lanzamiento de la serie en 2020 coincidió con la filtración por parte de Anonymous de la presunta agenda del fallecido, donde aparecieron personalidades como Mick Jagger, Naomi Campbell o Will Smith, aunque estos negaron la participación en actos ilícitos en su momento.

Sin embargo, en el 2024 el compromiso con la verdad detrás de los hechos continúa con la esperada publicación de una confirmada lista de asociados ordenada por la jueza Loretta Preska. Según la BBC, esta revelación que podría ser compartida desde el 3 de enero, arroja nueva luz sobre la red de abusos que operaba junto a su socia Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una sentencia de 20 años prisión.