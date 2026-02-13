La nueva desgracia que golpeó a Matías Alé: un hombre falleció en plena función Un espectador uruguayo de 80 años sufrió una descompensación fatal mientras presenciaba su obra en Mar del Plata. El actor suspendió la actividad de inmediato y manifestó su profundo pesar tras el fallido intento de reanimación por parte de los médicos. + Seguir en







El actor se mostró angustiado por la muerte del espectador durante la función de su obra. Instagram: @matiasale13

Función Imposible, la obra que protagoniza Matías Alé en Mar del Plata, terminó en tragedia este jueves cuando un espectador de 80 años murió en plena sala del Teatro Olympia. El hombre sufrió una descompensación fatal durante la segunda presentación de la noche en el teatro local y, ante la gravedad del hecho, los integrantes del elenco interrumpieron la pieza de forma inmediata para brindar asistencia.

El trágico episodio ocurrió en los primeros minutos de la madrugada, mientras el espectáculo transcurría frente a una sala concurrida. Según informó El Doce, el personal del servicio de emergencias SAME llegó con rapidez al lugar para iniciar las maniobras de reanimación pertinentes. Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales no lograron salvar la vida del turista.

Matías Ale Matías Alé contó detalles sobre el hombre que falleció en el teatro de Mar del Plata. Redes sociales En diálogo con el medio Clarín, Matías Alé exteriorizó su dolor y brindó detalles sobre la identidad de la persona fallecida tras el incidente. "Fue muy triste. Estábamos en la mitad de la función y sucedió esto. El hombre era de Uruguay", señaló el actor con notable angustia.

También confirmó que el equipo de producción estableció una comunicación directa con los allegados del hombre para brindar apoyo. "Estamos en contacto permanente con su familia para lo que necesiten. Ya sabemos que están en Buenos Aires, nos pusimos a disposición", afirmó Alé. Incluso ofreció ayuda logística para los traslados necesarios en este difícil momento.