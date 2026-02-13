Rusia prometió auxilio financiero a Cuba para resistir el bloqueo de Estados Unidos

El Gobierno de Vladimir Putin ratificó su apoyo económico a la isla tras las sanciones de Donald Trump sobre el suministro de petróleo. El Kremlin denunció una "Doctrina Monroe actualizada" por parte de Washington que busca asfixiar la infraestructura energética del país caribeño.

Rusia anunció que brindará ayuda financiera a Cuba para enfrentar el crítico desabastecimiento provocado por el embargo petrolero que impuso Estados Unidos . La medida busca sostener a su aliado estratégico frente a la caída total de las importaciones de crudo durante el último mes.

Según informó El País, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov , confirmó la decisión en medio del conflicto y la presión por parte de la Casa Blanca. " Nos solidarizamos con Cuba y la apoyaremos, incluso financieramente ", declaró el funcionario de forma taxativa.

En una entrevista, el diplomático reconoció que Moscú realiza una vigilancia intensa para no abandonar al pueblo cubano a su suerte. Sin embargo, el funcionario evitó dar precisiones técnicas sobre los montos o mecanismos de transferencia para sortear las posibles sanciones internacionales.

El Ministerio de Exteriores ruso denunció a la administración de Donald Trump, lo que acrecenta la tensión entre ambas potencias, en medio de las negociaciones por Ucrania . “ Una doctrina Monroe actualizada en la que Washington no duda en recurrir a cualquier medio ilegal aunque viole los fundamentos del derecho internacional”, afirmó Riabkov.

Dmitri Peskov , portavoz de Putin, explicó que resulta imposible discutir estos temas de manera pública bajo las circunstancias actuales. "Solo puedo repetir que estamos en contacto con nuestros amigos cubanos y debatimos opciones para ayudarles", afirmó el vocero presidencial. La cautela en la comunicación responde a la necesidad de proteger las rutas logísticas que todavía vinculan a ambas naciones .

Ruso en Cuba Un ruso de visita en Cuba con el puño hacia arriba y la remera del Che Guevara. REUTERS - Jorge Luis Banos (AP)

La crisis en la isla se potenció tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, su antiguo proveedor de energía. Ante la falta de combustible, las aerolíneas rusas iniciaron la evacuación de turistas y la suspensión indefinida de todos sus vuelos comerciales hacia el Caribe. El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia recomendó a sus ciudadanos que se abstengan de viajar al territorio cubano por tiempo indeterminado.

Cuba recibió dos buques con ayuda humanitaria enviados por México

Ante la profunda crisis energética después de que Estados Unidos le impusiera un bloqueo al petróleo, Cuba recibió el pasado jueves dos buques cargados con más de 800 toneladas de alimentos, agua potable y productos de higiene personal que envió México.

Los cargamentos llegaron en las naves militares Papaloapan e Isla Holbox, las cuales atracaron en el puerto de La Habana. La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su apoyo por razones humanitarias, aunque México suspendió el envío de crudo para evitar aranceles norteamericanos.