Los Yankelevich iniciaron una demanda tras la tragedia de Mila: "daño emocional y pérdida irreparable"

El escrito judicial denuncia graves fallas de seguridad en la compañía dueña de la barcaza que embistió el velero donde iba la nieta de Cris Morena, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, en Miami.

Mila Yankelevich junto a la productora y mujer de Gustavo Yankelevich.

Los padres de Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, iniciarán un demanda contra la empresa dueña de la barcaza que chocó contra la nave en la que iba la menor en la localidad de la Florida, en el sureste de Estados Unidos.

La pequeña de 7 años iba en un velero cuando fue embestida por una embarcación que llevaba basura, cayó al agua y murió por ahogamiento, aunque llevaba salvavidas. El mismo resultado arrojó la autopsia de Erin Ko, la otra nena chilena de 13 años que falleció en el siniestro. En el caso de Arielle Buchman, otra argentina de 10 años, falleció a días del accidente.

El hijo de Cris Morena y su mujer, junto a los familiares de las otras víctimas iniciaron una acción judicial contra Waterfront Construction, acusándola de "muerte por negligencia". La compañía es la dueña de la embarcación que chocó a la menor el 28 de julio de 2025 cuando estaba en la Fundación de Vela Juvenil de Miami, en la Bahía de Bizcayne.

Los Yankelevich iniciaron una acción judicial con los familiares de las otras menores fallecidas.

Las claves de la demanda de los Yankelevich

Los Yankelevich remarcaron el daño emocional y la pérdida irreparable de Mila. Los argumentos de la demanda judicial apuntan a que la embarcación de gran porte no redujo la velocidad, aunque hubo señales, hacia donde estaban navegando las menores. Otro punto del escrito dice que no desvió su rumbo, a pesar de que iba directo a colisionar con el velero Hobie Getaway.

El informe apunta a la falta de vigías o personal adecuado para monitorear el trayecto para evitar obstáculos o embarcaciones menores. Además, que la demandada no tenía normas claras de seguridad para su personal, y que las maniobras para el rescate fueron tardías o inexistentes, según la presentación judicial del 29 de diciembre que trascendió en el periódico estadounidense el The Miami Herald. Los Yankelevich remarcaron el daño emocional y la pérdida irreparable de Mila.

Mila, Erin y Arielle fallecieron por ahogamiento, mientras Calena Areyan Gruber, de 7 años, sobrevivió tras quedar atrapada bajo la barcaza, aunque sufrió lesiones de extrema gravedad que le dejó secuelas permanentes, según el documento judicial.

