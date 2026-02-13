Franco Colapinto llega a Netflix: cuál será el papel del argentino en la nueva temporada de "Drive to Survive"

El trailer de la octava temporada de la serie más importante de la Fórmula 1 mostró al joven piloto nacional como protagonista, quien lanzó una provocadora frase mientras estaba rodeado de luces y cámaras.

Franco Colapinto , el piloto argentino de la Fórmula 1 para la escudería Alpine, formará parte de la nueva temporada de Drive to Survive, el documental de Netflix que sigue la intimidad de los equipos y los corredores de la máxima competencia del automovilismo mundial. La serie, que estrenará su octava edición el próximo 27 de febrero, tendrá a Colapinto como uno de sus protagonistas y el trailer lanzado este viernes se reveló que tendrá un papel importante ya que lanzó una provocadora frase .

Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

"¿Pueden dejar de seguirme?", le lanzó Colapinto , notoriamente incómodo, a una persona que lo estaba filmando mientras el argentino caminaba por el paddock, la zona técnica y logística en los circuitos de la Fórmula 1. Si bien su aparición en el trailer es breve, Netflix anticipó cuál será uno de los ejes narrativos de la octava temporada de Drive to Survive: la presión sobre el piloto tras su llegada a Alpine F1 Team y las disputas dentro de la escudería.

Drive to Survive no trata solamente sobre el desempeño deportivo de los pilotos. También muestra el costado más caliente de los equipos de Fórmula 1, con reuniones a puertas cerradas, peleas en los boxes y decisiones que se toman en secreto pero que repercuten de manera drástica. Por eso, otro de los que tendrá un papel relevante en esta nueva temporada será el italiano Flavio Briatore , uno de los personajes más controvertidos de la máxima competición automovilística y figura central de Alpine , la escudería donde se encuentra Colapinto.

El nuevo trailer de la serie de Netflix también adelantó un tenso intercambio de Briatore con Jack Doohan, ex piloto de Alpine que fue reemplazado por Colapinto. "¿Te gusta despedir gente?", le dijo el automovilista australiano. "Si la gente no hace su trabajo, sí", respondió tajante el italiano.

De esta manera, Drive to Survive pondrá un foco especial dentro de la escudería de Alpine, donde Colapinto será una de los personajes más observados en la nueva temporada de Fórmula 1 que arrancará el próximo 8 de marzo, en Australia.

Franco Colapinto abrió las pruebas de Alpine en la Fórmula 1

En la primera jornada de las segundas pruebas previo al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto salió al ruedo en el Circuito Internacional de Baréin y tuvo una floja gran actuación: causó la primera bandera roja del día y terminó último.

El argentino se volvió a subir de nuevo al A526 de Alpine y sufrió un problema en su monoplaza en la curva ocho, por lo que se vio forzado a frenar por algunos minutos y finalmente se quedó parado. Si bien intentó reanudar la marcha, se le complicó por lo que finalmente, mediante la grúa, fue trasladado a los boxes del equipo para investigar qué provocó la falla.

colapinto foto oficial 2026

En el momento en que su vehículo presentó el desperfecto, transitaba su vuelta de salida de boxes con el compuesto medio y había completado 16 vueltas con el neumático duro de Pirelli. Más allá que las pruebas tuvieron un pequeño parate por ello, el resto de los pilotos salieron a la pista rápidamente y, posteriormente, el argentino también pudo reanudar con la competencia.

En la primera prueba de la jornada, 11 pilotos salieron a la pista que lo terminó liderando el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas, seguido de cerca por el McLaren de Oscar Piastri (1:35.602 en 54 vueltas) y George Russell.

f1-pruebas

Además, giraron Carlos Sainz (Williams), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto finalizó el circuito con 28 vueltas y un tiempo de 1:40.330, siendo el último. Previamente, en las primeras pruebas en el circuito de Barcelona también había causado la primera bandera roja del día.

Los test de pretemporada se reanudarán este miércoles de 9 a 13, donde en el caso de Alpine será el turno de Pierre Gasly. Además, se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, día en que Colapinto volverá a girar.

Se conocieron los millonarios salarios de los pilotos de la Fórmula 1 en 2026: qué puesto ocupa Franco Colapinto

A poco de que empiece de manera oficial la temporada, se dieron a conocer los salarios de los pilotos de Fórmula 1 para esta temporada 2026 y los números son abismalmente impactantes.

La información se desprende de datos publicados por el medio especializado en el deporte, RacingNews365, en los salarios se nota una importante brecha salarial entre las estrellas consagradas y los denominados rookies o los que ya tienen unos años en la élite del automovilismo.

En los primeros puestos es donde ya se siente la impactante diferencia, ya que el que más sueldo gana es el multicampeón Max Verstappen: el neerlandés obtiene un salario de 70 millones de dólares, apenas 10 millones más que el siete veces campeón, Lewis Hamilton.

En el tercer y cuarto puesto aparecen Charles Leclerc y George Russell, que están igualados con 34 millones cada uno, reflejando su condición de líderes en Ferrari y Mercedes, respectivamente.

formula 1 pilotos

¿En qué posición se encuentra Franco Colapinto? En lo que será el primer año siendo piloto oficial, arrancando la temporada de cero, el argentino se encuentra entre los que menos ganan de la parrilla junto al debutante, Arvid Lindblad, de Racing Bulls: sus contratos oscilan entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada.

Ambos están en el último escalafón que representa el salario inicial ya supera con amplitud el promedio de un joven profesional en otras disciplinas. En ascenso de esta base los siguen Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes perciben 1 millón de dólares anuales, una cifra que marca el estándar mínimo para pilotos asentados, pero sin estatus de figuras.

En la línea de los 2 millones de dólares por año aparecen Kimi Antonelli, la promesa de Mercedes, y el brasileño, Gabriel Bortoleto, piloto de Audi. Y a partir de ahora es donde se nota más las diferencias: en la franja de los 5 millones ya se encuentran Valtteri Bottas (Cadillac) y Isack Hadjar (Red Bull).