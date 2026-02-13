Nació el bebé de Juana Repetto, pero Sebastián Graviotto no estuvo presente: su enigmático mensaje

A pesar de no poder estar en la llegada de Timoteo por cuestiones laborales, el instructor de snowboard subió un video cargado de simbolismo.

El padre del bebé no estuvo presente en el parto de su expareja por motivos laborales.

La influencer Juana Repetto fue mamá de su tercer hijo , el segundo que tuvo con el empresario Sebastián Graviotto, quien saludó la llegada del bebé con un mensaje en video.

El instructor de snowboard estuvo ausente en el nacimiento de Timoteo, que ocurrió este jueves en Buenos Aires, pero subió unas imágenes que musicalizó con Beautiful Boy, de John Lennon, con un paisaje donde está nevando.

La letra dice: "Cierra los ojos, no tengas miedo. El monstruo se ha ido, está huyendo, y tu papá está aquí", y en el estribillo agrega: "Hermoso, hermoso, hermoso; hermoso chico".

Graviotto y Repetto ya tienen un hijo en común, Belisario, de 4 años. Además, la actriz es mamá de Toribio, su primogénito, que fue concebido mediante inseminación con un donante anónimo. Por su parte, el empresario tiene otra hija, Lupe, de 8 años, fruto de su anterior pareja con Francisca Ladino.

Juana Repetto, hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, organizó un baby shower para recibir al bebé con la presencia de su familia y amigos, pero la gran ausencia del padre. Ante la insistencia de los seguidores, ella respondió que "no puede estar por trabajo" y deslizó: "Pregúntenle a él".

La situación generó varias críticas al empresario. "Todo momento importante es único. No creo que te despidan por ir a ver nacer a tu hijo. Una lástima. Ojalá Juana se dé cuenta y deje de apañar tu proceder", opinó un seguidor.

Otro comentario señaló: "Hay tiempo con los hijos que no vuelve. ¿Por qué no estás? Seguramente son buenos amigos", sobre la decisión del hombre de no estar al lado de la madre de su hijo.

Repetto y Graviotto se conocieron inicialmente tras el paso de él por Gran Hermano en 2007, y tuvieron un acercamiento cuando ella tenía 18 años. Tras un intento fallido en 2010, se reencontraron definitivamente en 2018 y se casaron en 2020, durante la pandemia, aunque confirmaron su separación en abril de 2025. En agosto pasado él confirmó que es el padre del tercer hijo de la mediática.