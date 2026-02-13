IR A
IR A

Griselda Siciliani habló sobre la internación de Luciano Castro: "Le deseo..."

La protagonista de Envidiosa se refirió al presente de su expareja, después de la escandalosa separación en la que se vio envuelta y la decisión del actor de internarse voluntariamente.

La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor.

La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor.

Redes sociales

Luego de que trascendiera que el actor Luciano Castro se internó voluntariamente en una clínica de Buenos Aires para "sanar" y reponerse de su separación de Griselda Siciliani, la actriz habló sobre el tema con Moria Casán y confesó: "Le deseo lo mejor".

El grupo se presentará en la segunda jornada del Cosquín Rock 2026.
Te puede interesar:

Sorpresa en pleno vuelo: Bándalos Chinos tocó rumbo a Córdoba para el Cosquín Rock 2026

La relación entre los famosos se rompió por las infidelidades del galán de televisión y, si bien ella decidió no perdonarlo, tampoco parece que le guarde rencor, según reveló La One: "Está enfocada absolutamente en su trabajo", aseguró Casán.

La mediática contó en su programa, La mañana con Moria, en El Trece, que habló con los protagonistas de uno de los escándalos más recientes de la farándula. "Ella está, pero no tiene nada que ver con esto. Le desea absolutamente lo mejor", dijo la conductora.

En cuanto al estado anímico del protagonista de Valientes y Sos mi hombre, señaló que necesita "sanar" y que echa de menos a sus seres queridos. "Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos", aseguró la exvedette.

Qué se sabe de la internación voluntaria de Luciano Castro

Ante los rumores de la internación voluntaria de Luciano Castro, después de la separación y el escándalo con Griselda Siciliani, el actor dijo que necesita "desintoxicarse" del ruido mediático y cuestionó el tratamiento que se le dio a la noticia de la ruptura con la protagonista de la serie Envidiosa. El galán se confesó con Moria Casán y aseguró que se fue a "sanar" después de la exposición que tuvo por su infidelidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro habría colapsado emocionalmente tras la separación con Griselda Siciliani.

Tras el escándalo mediático, Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación

La cantante se sinceró y contó lo mal que la pasó con el actor cuando fueron pareja.

Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia"

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
play

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

Leticia Siciliani aseguró que, tras la separación Luciano Castro, Griselda "está bárbara"

Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a un mes de la polémica: qué pasó

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

últimas noticias

play
Rodrigo Andrés Gómez le agradeció al Ejército y le pidió perdón a su familia.

Qué dice la carta del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Hace 9 minutos
Para evitar la crisis humanitaria en Cuba, Rusia ofrece ayuda financiera.

Rusia prometió auxilio financiero a Cuba para resistir el bloqueo de Estados Unidos

Hace 28 minutos
La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor.

Griselda Siciliani habló sobre la internación de Luciano Castro: "Le deseo..."

Hace 42 minutos
Hermosinda, de 83 años, relató el violento asalto que sufrió en su casa.

El crudo relato de la jubilada española asaltada en Parque Chacabuco: "Me quería morir"

Hace 53 minutos
River rechazó una oferta de la MLS por el mediocampista paraguayo.

Sorpresa: casi no juega, es resistido, pero River rechazó una oferta del exterior por él

Hace 1 hora