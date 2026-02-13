Griselda Siciliani habló sobre la internación de Luciano Castro: "Le deseo..." La protagonista de Envidiosa se refirió al presente de su expareja, después de la escandalosa separación en la que se vio envuelta y la decisión del actor de internarse voluntariamente. + Seguir en







La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor. Redes sociales

Luego de que trascendiera que el actor Luciano Castro se internó voluntariamente en una clínica de Buenos Aires para "sanar" y reponerse de su separación de Griselda Siciliani, la actriz habló sobre el tema con Moria Casán y confesó: "Le deseo lo mejor".

La relación entre los famosos se rompió por las infidelidades del galán de televisión y, si bien ella decidió no perdonarlo, tampoco parece que le guarde rencor, según reveló La One: "Está enfocada absolutamente en su trabajo", aseguró Casán.

La mediática contó en su programa, La mañana con Moria, en El Trece, que habló con los protagonistas de uno de los escándalos más recientes de la farándula. "Ella está, pero no tiene nada que ver con esto. Le desea absolutamente lo mejor", dijo la conductora.

En cuanto al estado anímico del protagonista de Valientes y Sos mi hombre, señaló que necesita "sanar" y que echa de menos a sus seres queridos. "Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos", aseguró la exvedette.