Dura advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela" La presidenta encargada de Venezuela brindó su primera entrevista a un medio internacional. Anunció una posible visita a los Estados Unidos y envió un mensaje a la líder opositora ante su eventual retorno al país.







Delcy Rodríguez durante la entrevista con la NBC.

En su primera entrevista con un medio internacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó una advertencia directa a la líder opositora María Corina Machado ante un eventual retorno al país. “En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela?”, cuestionó la funcionaria en diálogo con la cadena estadounidense NBC.

Rodríguez restó importancia a las preocupaciones internacionales sobre la integridad física de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien se encuentra en Estados Unidos desde diciembre. “Con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo”, afirmó sobre las garantías de seguridad para la opositora si decide poner fin a su estancia en el exterior.

En un plano diplomático, la dirigente anunció que podría convertirse en la primera líder chavista en realizar una visita oficial a Washington en casi tres décadas. “He sido invitada a Estados Unidos”, reveló Rodríguez.

Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela



Esta es la parte de la entrevista de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez en una entrevista a la cadena NBC News donde también habló de la inocencia de la pareja presidencial. pic.twitter.com/dDc3CjnxFi — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) February 12, 2026 Este acercamiento se produce en un contexto de negociaciones energéticas directas, evidenciado por la reciente reunión en Caracas entre Rodríguez y el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright. Estas conversaciones ocurren mientras el gobierno defiende la legitimidad de Nicolás Maduro, pese a que las actas electorales de julio de 2024 señalaron una victoria de la oposición liderada por Edmundo González.

Asimismo, la presidenta interina defendió la situación judicial de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York. “Puedo decirte esto como abogada, que lo soy. El presidente Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, aseveró Rodríguez.

La concesión de esta entrevista se interpreta como un gesto de apertura estratégica hacia los medios de Estados Unidos, tradicionalmente vetados en el país. Tras la aparición previa de Jorge Rodríguez en Newsmax, el oficialismo busca posicionar su narrativa en el exterior mientras mantiene el control interno y la presión sobre las figuras de la oposición.