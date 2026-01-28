Estados Unidos: apartaron a dos agentes del ICE involucrados en el asesinato de Alex Pretti Un reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional contradice las versiones iniciales de la Casa Blanca sobre la supuesta amenaza armada del enfermero ejecutado en Minneapolis. Por + Seguir en







Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado, había defendido a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por los agentes del ICE.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) puso bajo licencia administrativa a los dos agentes federales que participaron en el tiroteo que terminó con la vida de Alex Pretti. La medida, calificada como protocolo estándar, coincide con la difusión de una cronología oficial del Departamento de Seguridad Nacional que no menciona que la víctima portara o blandiera un arma, contradiciendo las declaraciones iniciales de la administración Trump.

Ante el giro en la investigación, el gobierno estadounidense comenzó a moderar su retórica y anunció cambios en la cadena de mando. El comandante Greg Bovino fue desplazado de la supervisión de las operaciones en Minneapolis, siendo reemplazado por el "zar fronterizo" Tom Homan.

El presidente Donald Trump calificó el suceso como "terrible" en una entrevista reciente, aunque insistió, sin pruebas claras: “No me gusta que llevara un arma completamente cargada… En resumen, fue terrible”.

La presión política sobre la Casa Blanca se intensificó tras los cuestionamientos de sectores republicanos y las declaraciones de Stephen Miller, subjefe de gabinete, quien pasó de calificar a Pretti como un "asesino" a admitir que la administración evalúa si la CBP "podría no haber seguido" el protocolo oficial. Este cambio de postura ocurre en un contexto electoral sensible frente a las próximas elecciones intermedias de noviembre.

Testigos presenciales refutaron la versión oficial de una supuesta amenaza. Stella Carlson, quien filmó el incidente a corta distancia, aseguró a la cadena CNN que Pretti actuaba con calma y dirigía el tráfico al momento de ser baleado.