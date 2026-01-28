28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos: apartaron a dos agentes del ICE involucrados en el asesinato de Alex Pretti

Un reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional contradice las versiones iniciales de la Casa Blanca sobre la supuesta amenaza armada del enfermero ejecutado en Minneapolis.

Por
Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado

Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado, había defendido a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por los agentes del ICE.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) puso bajo licencia administrativa a los dos agentes federales que participaron en el tiroteo que terminó con la vida de Alex Pretti. La medida, calificada como protocolo estándar, coincide con la difusión de una cronología oficial del Departamento de Seguridad Nacional que no menciona que la víctima portara o blandiera un arma, contradiciendo las declaraciones iniciales de la administración Trump.

La rapera mostró su apoyo al presidente de EEUU en un acto público.
Te puede interesar:

Nicki Minaj ratificó su apoyo a Donald Trump: "Soy su fan número uno"

Ante el giro en la investigación, el gobierno estadounidense comenzó a moderar su retórica y anunció cambios en la cadena de mando. El comandante Greg Bovino fue desplazado de la supervisión de las operaciones en Minneapolis, siendo reemplazado por el "zar fronterizo" Tom Homan.

El presidente Donald Trump calificó el suceso como "terrible" en una entrevista reciente, aunque insistió, sin pruebas claras: “No me gusta que llevara un arma completamente cargada… En resumen, fue terrible”.

Embed

La presión política sobre la Casa Blanca se intensificó tras los cuestionamientos de sectores republicanos y las declaraciones de Stephen Miller, subjefe de gabinete, quien pasó de calificar a Pretti como un "asesino" a admitir que la administración evalúa si la CBP “podría no haber seguido” el protocolo oficial. Este cambio de postura ocurre en un contexto electoral sensible frente a las próximas elecciones intermedias de noviembre.

Testigos presenciales refutaron la versión oficial de una supuesta amenaza. Stella Carlson, quien filmó el incidente a corta distancia, aseguró a la cadena CNN que Pretti actuaba con calma y dirigía el tráfico al momento de ser baleado.

“Si lo hubiera visto [blandir un arma], tal vez no me habría quedado tan cerca”, afirmó Carlson, desmintiendo que el hombre hubiera mostrado una actitud agresiva contra los oficiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Atentado en Estados Unidos: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

Atentado en EEUU: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

Donald Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

Donald Trump afirmó que Cuba está al borde del colapso tras quedar sin el petróleo de Venezuela

Trump afirmó que Cuba "está al borde del colapso" tras quedar sin el petróleo de Venezuela

Rating Cero

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

Cómo será el nuevo Intrusos: quiénes se quedan, quiénes se van a LAM y la incorporación de Marcela Baños

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 28 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3852 del miércoles 28 de enero de 2026

Hace 19 minutos
play
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en la Cámara alta.

Patricia Bullrich anticipó que la Ley de Emergencia Ígnea se tratará en extraordinarias

Hace 28 minutos
Los guardavidas tuvieron que hacerle RCP al turista argentino.

Uruguay: una avispa picó a un turista argentino y el hombre convulsionó en el mar

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3343 del miércoles 28 de enero de 2026

Hace 1 hora
Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le gana 2-0 a Boca.

Con dos goles de pelota parada, Boca pierde 0-2 con Estudiantes en La Plata

Hace 1 hora