Minneapolis: agentes federales mataron a un hombre en un operativo En un nuevo operativo antinmigración, los integrantes de la fuerza intentaron reducir a un hombre y terminaron disparándole. Esto ocurre en medio de las protestas tras el asesinato de Renee Good, de 37 años, por fuerzas de ICE.







Todavía no se conoce la identidad del hombre. REUTERS

En medio de las protestas tras la muerte de Renee Good en manos de ICE, ocurrió un nuevo tiroteo en la ciudad de Minnesota, en el que agentes federales mataron a un hombre aparentemente armado. El estremecedor momento fue grabado por un transeúnte y se viralizó en redes sociales.

Según medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió en la zona de Whittier, en la ciudad de Minneapolis, cerca de las 9 de la mañana y en presencia de varias personas que circulaban por el lugar.

En el video que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo varios policías luchan por reducir a un hombre que, según fuentes policiales citadas por The Post, "tenía un arma de fuego con dos cargadores". Además, compartieron una fotografía del arma.

A las pocas horas de ocurrido el hecho, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, brindó una conferencia de prensa donde informó que el hombre abatido tenía 37 años, era residente de la propia ciudad y, a la espera de confirmación, se cree que es ciudadano estadounidense. Además, confirmó que estaba produciendo una "reunión ilegal" en la zona del tiroteo e instó al público a evitarla.

"Nuestra exigencia hoy es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige una aplicación eficaz de la ley en este país. Instamos a todos a mantener la paz", señaló O'Hara.