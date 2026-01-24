24 de enero de 2026 Inicio
Minneapolis: agentes federales mataron a un hombre en un operativo

En un nuevo operativo antinmigración, los integrantes de la fuerza intentaron reducir a un hombre y terminaron disparándole. Esto ocurre en medio de las protestas tras el asesinato de Renee Good, de 37 años, por fuerzas de ICE.

Por
Todavía no se conoce la identidad del hombre. 

REUTERS

En medio de las protestas tras la muerte de Renee Good en manos de ICE, ocurrió un nuevo tiroteo en la ciudad de Minnesota, en el que agentes federales mataron a un hombre aparentemente armado. El estremecedor momento fue grabado por un transeúnte y se viralizó en redes sociales.

Impondrá aranceles del 100% en bienes y productos canadienses.
Según medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió en la zona de Whittier, en la ciudad de Minneapolis, cerca de las 9 de la mañana y en presencia de varias personas que circulaban por el lugar.

En el video que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo varios policías luchan por reducir a un hombre que, según fuentes policiales citadas por The Post, "tenía un arma de fuego con dos cargadores". Además, compartieron una fotografía del arma.

A las pocas horas de ocurrido el hecho, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, brindó una conferencia de prensa donde informó que el hombre abatido tenía 37 años, era residente de la propia ciudad y, a la espera de confirmación, se cree que es ciudadano estadounidense. Además, confirmó que estaba produciendo una "reunión ilegal" en la zona del tiroteo e instó al público a evitarla.

"Nuestra exigencia hoy es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige una aplicación eficaz de la ley en este país. Instamos a todos a mantener la paz", señaló O'Hara.

Brian O'Hara - Minneapolis
Brian O'Hara brindó una conferencia de prensa.

En tal sentido, el gobernador del estado, Tim Walz, se manifestó: "Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El Presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!".

Una multitud protesta en Minnesota para exigir la salida de ICE

Durante la jornada del viernes, miles de personas reclamaron en las calles de Minnesota para exigir la salida de las fuerzas de ICE del estado.

