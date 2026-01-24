Minneapolis: agentes federales mataron a un hombre en un operativo
En un nuevo operativo antinmigración, los integrantes de la fuerza intentaron reducir a un hombre y terminaron disparándole. Esto ocurre en medio de las protestas tras el asesinato de Renee Good, de 37 años, por fuerzas de ICE.
En medio de las protestas tras la muerte de Renee Good en manos de ICE, ocurrió un nuevo tiroteo en la ciudad de Minnesota, en el que agentes federales mataron a un hombre aparentemente armado. El estremecedor momento fue grabado por un transeúnte y se viralizó en redes sociales.
Según medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió en la zona de Whittier, en la ciudad de Minneapolis, cerca de las 9 de la mañana y en presencia de varias personas que circulaban por el lugar.
En el video que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo varios policías luchan por reducir a un hombre que, según fuentes policiales citadas por The Post,"tenía un arma de fuego con dos cargadores". Además, compartieron una fotografía del arma.
Embed
ANOTHER ICE KILLING
MAJOR BREAKING: A video is circulating online of ICE agents appearing to EXECUTE a man on a Minnesota sidewalk who was resisting arrest.
We’re waiting for more facts but the video is terrifying. Viewer discretion advised:
A las pocas horas de ocurrido el hecho, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, brindó una conferencia de prensa donde informó que el hombre abatido tenía 37 años, era residente de la propia ciudad y, a la espera de confirmación, se cree que es ciudadano estadounidense. Además, confirmó que estaba produciendo una "reunión ilegal" en la zona del tiroteo e instó al público a evitarla.
"Nuestra exigencia hoy es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige una aplicación eficaz de la ley en este país. Instamos a todos a mantener la paz", señaló O'Hara.
En tal sentido, el gobernador del estado, Tim Walz, se manifestó: "Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El Presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!".
Una multitud protesta en Minnesota para exigir la salida de ICE
Durante la jornada del viernes, miles de personas reclamaron en las calles de Minnesota para exigir la salida de las fuerzas de ICE del estado.
Embed
TODAY: Hundreds of thousands in Minnesota braved -10°F weather to march through downtown Minneapolis as part of the statewide general strike demanding ICE out of the Twin Cities. pic.twitter.com/LkvkxFztJI