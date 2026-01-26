Denuncian "cacería" contra la comunidad latina en Minnesota: "Somos los nuevos judíos" El recrudecimiento de los operativos de control migratorio del ICE paraliza la vida cotidiana de los hispanos que habitan en ese estado. La palabra de Sergio Amezcúa, un referente de la comunidad latina. Por + Seguir en







Clima de terror en las calles de Minneapolis.

El pastor Sergio Amezcúa, referente de la comunidad hispana en Minnesota, denunció este lunes un estado de persecución sistemática contra la población migrante por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el líder religioso, los operativos transformaron la región en un escenario de exclusión extrema, donde la comunidad vive bajo un asedio constante que impide el normal desarrollo de la vida cotidiana.

"Nosotros somos los nuevos judíos, los nuevos afroamericanos, los nuevos japoneses. Nos están persiguiendo", afirmó Amezcúa en diálogo con Minuto Uno en C5N, trazando un paralelismo histórico con procesos de segregación y persecución étnica.

El pastor describió un clima de terror que confinó a miles de personas en sus hogares durante los últimos dos meses, ante el temor de detenciones arbitrarias.

La tensión escaló tras los dos asesinatos recientes perpetrados por agentes del ICE durante operativos de control, hechos que radicalizaron el conflicto entre las autoridades federales y los gobiernos locales. Estos incidentes actúan como el telón de fondo de una crisis que el pastor define en términos bélicos: "La situación está muy delicada. Vamos ya ocho semanas en medio de esta guerra política entre el gobierno federal y el estado de Minnesota".

Amezcúa subrayó que los operativos no discriminan estatus legal, afectando a sectores que anteriormente se consideraban protegidos. "Están arrestando gente indocumentada, pero también residentes permanentes, personas con permiso de trabajo", advirtió, y remarcó que el objetivo principal de estas acciones parece ser el "pueblo hispano" por encima de otros grupos migratorios.