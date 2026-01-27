Comenzó a circular una grabación en redes sociales donde se lo ve al hombre decir unas conmovedoras palabras tras la muerte de un veterano de guerra. Alex Pretti no tenía antecedentes penales y contaba con un permiso para tener un arma.

En redes sociales empezó a circular un video donde se puede observar a Alex Pretti , el enfermero asesinado por ICE durante una protesta contra la policía migratoria en Minnesota , decir unas palabras en honor a un veterano de guerra. Este video contradice los argumentos de la administración de Donald Trump, quienes lo calificaron como "terrorista doméstico" .

En el video, se puede escuchar a Pretti despedir a un veterano de guerra: "Hoy recordamos que la libertad no es gratuita. Debemos trabajar por ella, cultivarla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella ".

"Que nunca olvidemos y siempre recordemos a nuestros hermanos y hermanas que sirvieron, para que podamos disfrutar del don de la libertad. Por eso, en este momento, recordamos y agradecemos su dedicación y servicio desinteresado a nuestra nación en la causa de la libertad . En esta hora solemne, les rendimos nuestro honor y nuestra gratitud", cerró.

En redes sociales, el video fue compartido por Mac Randolph, cuyo padre fue atendido en el hospital de veteranos de Minneapolis y despedido por Pretti. Según varios testimonios de personas que lo conocían, muchos coincidieron en que Pettri era una buena persona y dispuesto a ayudar a los demás.

"Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Le preocupaban esas personas y sabía que estaba mal, por lo que participó en protestas", comentó su padre, Michael Pretti para Agencia AP.

Además, señaló que le había aconsejado a su hijo tener precauciones en las manifestaciones: "Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, que proteste, pero que no se involucre, básicamente que no haga nada estúpido".

alex pretti2 Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado, había defendido a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por los agentes del ICE.

Pretti, que no tenía antecedentes penales, nació en el estado de Illinois y una de sus actividades favoritas era disfrutar de la naturaleza junto a su perro Joule. Distintos funcionarios del gobierno de Donald Trump mantuvieron a lo largo del sábado la versión de que el hombre fue abatido porque representaba un peligro para los agentes del ICE.

En tanto, el hombre asesinado contaba con licencia para portar armas de fuego, algo habitual en los Estados Unidos y avalado legalmente bajo la Segunda Enmienda de la Constitución del país.

Barack Obama cruzó a Donald Trump por la violencia de los agentes federales

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama cargó contra el actual mandatario de ese país, Donald Trump, por el asesinato de un hombre por parte de agentes federales en Minnesota y cuestionó sus explicaciones sobre el hecho, ya que advirtió que "parecen estar directamente contradichas por evidencia en video".

En una publicación en su cuenta de la red social X, Obama lamentó el crimen del hombre en Minnesota, que era estadounidense y tenía 37 años, y llamó a reflexionar: "El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para cada estadounidense, independientemente del partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados".

En tal sentido, criticó a la labor de las fuerzas federales: "Los agentes federales de aplicación de la ley y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que trabajen con, en lugar de en contra, de los funcionarios estatales y locales para garantizar la seguridad pública. Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario".

"Desde hace semanas, la gente de todo el país ha estado justamente indignada por el espectáculo de los reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense", aseveró en esta línea.