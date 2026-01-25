25 de enero de 2026 Inicio
Habló el padre del enfermero asesinado por agentes del ICE en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa en EEUU"

Michael Pretti se refirió al crimen de su hijo y recordó que estaba "molesto" por la situación del país. "Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle", remarcó.

Por
Alex Pretti tenía 37 años.

El padre de Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por agentes federales en la ciudad estadounidense de Minnesota, reconoció que su hijo se encontraba preocupado por la represión de las fuerzas en distintos puntos del país.

Marcello Hernández interpretó a Javier Milei.
En diálogo con la agencia AP, Michael Pretti marcó que su hijo, quien tenía 37 años, había expuesto su desasosiego por el accionar de las fuerzas federales. "Se preocupaba profundamente por las personas y estaba muy molesto con lo que sucedía en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, al igual que lo están millones de personas", marcó.

"Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Le preocupaban esas personas y sabía que estaba mal, por lo que participó en protestas", agregó en esta línea. Además, señaló que le había aconsejado a su hijo tener precauciones en las manifestaciones: "Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, que proteste, pero que no se involucre, básicamente que no haga nada estúpido".

Alex Pretti
Alex Pretti tenía 37 años.

Pretti, que no tenía antecedentes penales, nació en el estado de Illinois y una de sus actividades favoritas era disfrutar de la naturaleza junto a su perro Joule. Distintos funcionarios del gobierno de Donald Trump mantuvieron a lo largo del sábado la versión de que el hombre fue abatido porque representaba un peligro para los agentes del ICE.

En tanto, el hombre asesinado contaba con licencia para portar armas de fuego, algo habitual en los Estados Unidos y avalado legalmente bajo la Segunda Enmienda de la Constitución del país.

Barack Obama cruzó a Donald Trump por la violencia de los agentes federales

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama cargó contra el actual mandatario de ese país, Donald Trump, por el asesinato de un hombre por parte de agentes federales en Minnesota y cuestionó sus explicaciones sobre el hecho, ya que advirtió que "parecen estar directamente contradichas por evidencia en video".

En una publicación en su cuenta de la red social X, Obama lamentó el crimen del hombre en Minnesota, que era estadounidense y tenía 37 años, y llamó a reflexionar: "El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para cada estadounidense, independientemente del partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados".

En tal sentido, criticó a la labor de las fuerzas federales: "Los agentes federales de aplicación de la ley y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que trabajen con, en lugar de en contra, de los funcionarios estatales y locales para garantizar la seguridad pública. Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario".

"Desde hace semanas, la gente de todo el país ha estado justamente indignada por el espectáculo de los reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense", aseveró en esta línea.

Barack Obama publicación comunicado
El comunicado de Barack Obama.

