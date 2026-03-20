20 de marzo de 2026 Inicio
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Donald Trump analiza "reducir" las operaciones contra Irán: "Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos"

Las metas planteadas por el presidente de Estados Unidos incluyen la "degradación total" del sistema de misiles e impedir que el régimen "se acerque a la capacidad nuclear". También señaló que, una vez que Irán esté derrotado, "no debería ser necesario" custodiar el estrecho de Ormuz.

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Para Trump

Para Trump, "no debería ser necesario" que EEUU custodie el estrecho de Ormuz.

Donald Trump evalúa disminuir la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente porque, según afirmó, sus metas estratégicas respecto a Irán están próximas a cumplirse. El mandatario estadounidense apunta, entre otros aspectos, a degradar el sistema de misiles iraní y evitar que el régimen alcance capacidad nuclear, medidas que considera fundamentales para garantizar la seguridad de sus aliados regionales.

Soldados de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
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"Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la reducción de nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán", afirmó el presidente mediante la red Truth Social. El plan contempla la destrucción de la base industrial de defensa y la armada iraní.

La hoja de ruta de la Casa Blanca priorizó proteger al más alto nivel a naciones como Israel, Arabia Saudita y Qatar. Trump pretende que otros países custodien el Estrecho de Ormuz, pero advirtió que Estados Unidos intervendría la gestión de ese espacio marítico en caso de que su administración lo considere. "Si se nos solicita, ayudaremos a estos países, pero no debería ser necesario", sentenció.

Trump en Truth Social 20-03-26

El líder republicano sostuvo que están próximos al fin del conflicto, en tanto, consigan doblegar la resistencia militar del régimen iraní. Aseguró que conseguirán la "eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo".

Estados Unidos se mantendrá atento ante cualquier intento de reactivación del programa atómico en Teherán. "Impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, en caso de que se produzca", resaltó el comunicado.

La administración de Trump, según indica el mensaje del mandatario, confía en que las operaciones militares futuras serán "sencillas" para los ejércitos aliados tras el desmantelamiento de la estructura persa.

Por su parte, Irán amenazó con atacar los principales destinos turísticos del mundo

La República Islámica de Irán lanzó una fuerte advertencia contra representantes de Estados Unidos e Israel en centros turísticos internacionales. El general Abolfazl Shekarchi aseguró que los parques y áreas de ocio no serán seguros para los enemigos de Teherán, tras el mensaje oficial del líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien aseguró que "el enemigo ha sido derrotado".

Mojtaba Khamenei
El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, anunció que

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, anunció que "el enemigo ha sido derrotado".

"A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes", sentenció el vocero militar iraní. Shekarcki afirmó que perseguirán a funcionarios y comandantes contrarios cuando realicen visitas de descanso o vacaciones en cualquier punto del planeta.

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