25 de marzo de 2026 Inicio
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Estados Unidos advirtió que Donald Trump "desatará el infierno" si Irán no acepta un acuerdo

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, marcó que el republicano incrementará la actividad militar en caso de que Teherán no dé luz verde a un entendimiento.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra dispuesto a "desatar el infierno" sobre Irán en caso de que Teherán no acepte un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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En conferencia de prensa, Leavitt lanzó una amenaza contra la nación persa con base en la postura del republicano. "Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca", aseveró.

"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería volver a cometer ese error. Las conversaciones continúan. Son productivas", agregó en esta línea.

amenaza trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Por su parte, Irán negó estar negociando de manera directa o indirecta con Estados Unidos después de que el país norteamericano le enviara una propuesta de 15 puntos para un alto al fuego por 30 días. De acuerdo con medios locales, el embajador Reza Amiri Moghadam aseguró que "según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump".

Un grupo de asesores de Trump aseguró que la propuesta consiste en que Teherán desmantele sus capacidades nucleares, cese el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar armas nucleares. También estaría obligado a poner fin a la financiación y el armamento de grupos aliados en la región, además de garantizar que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto.

Cuáles son los cinco puntos que Irán le propuso a Estados Unidos para finalizar la guerra

Irán recibió un plan de 15 puntos de parte de Estados Unidos para terminar la guerra que inició el presidente Donald Trump junto a Israel, pero el canal estatal iraní Press TV afirmó que, según un funcionario anónimo, la república islámica rechazó el plan y propuso sus propios cinco puntos para terminar el conflicto bélico:

  • El cese de los asesinatos de sus funcionarios.
  • Medidas para garantizar que no se librara ninguna otra guerra contra el país
  • Reparaciones por la guerra.
  • El fin de las hostilidades.
  • El "ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz".

Con lo expuesto por Trump hasta este miércoles, lo más probable es que Estados Unidos rechace esta lista de propuestas. Principalmente, debido a la exigencia de reparaciones y la reivindicación de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, que el mandatario estadounidense pretende controlar.

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