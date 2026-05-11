Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: esta es la figurita más difícil de conseguir del álbum del Mundial 2026

La más preciada y buscada por los fanáticos no vincula a los mejores futbolistas del mundo. Cuál es.

La euforia por llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026 ya comenzó en el país y en gran parte del planeta. Es que, como ocurre antes de cada Copa del Mundo, los fanáticos buscan completar la clásica "compilación" de Panini , aunque esta vez la tarea será todavía más compleja debido a la expansión del torneo a 48 selecciones y un total de 980 figuritas distribuidas en 112 páginas . Entre todas las estampas, hay una que se transformó rápidamente en la más codiciada del certamen.

Aunque las figuritas de Lionel Messi , Cristiano Ronaldo , Kylian Mbappé y Lamine Yamal aparecen entre las más buscadas por los coleccionistas, ninguna de ellas ocupa el primer lugar en dificultad. Según distintos medios especializados en la temática y comunidades de fanáticos, la figurita más complicada de conseguir es la famosa “00” , una edición especial del logo de Panini con acabado totalmente brillante.

El álbum del Mundial 2026 de fútbol es de los objetos más buscados en la previa a la comptencia.

Conseguirla se volvió un verdadero fenómeno porque tendría una distribución mucho más limitada que el resto de los cromos tradicionales. Si bien la empresa italiana no publicó oficialmente las probabilidades de aparición, coleccionistas aseguran que es extremadamente rara y que muy pocos sobres la contienen. Esto provocó que su valor en reventa y canje creciera rápidamente durante las primeras semanas de circulación del álbum.

El álbum del Mundial 2026 cuenta además con varias novedades importantes: sobres con 7 figuritas , más páginas que nunca y una estructura adaptada a las nuevas selecciones clasificadas. Cada equipo tendrá retratos individuales, foto grupal y escudo brillante, lo que convirtió a esta edición en una de las más ambiciosas y difíciles de completar en toda la historia de Panini.

Panini perdió la licencia de FIFA para el álbum de figuritas del Mundial

En paralelo al lanzamiento del álbum del Mundial 2026 de fútbol, otra noticia revolucionó al universo de los coleccionistas: FIFA confirmó el final de su histórica relación comercial con Panini. Así, la federación internacional de fútbol anunció un acuerdo exclusivo con Fanatics y Topps, compañías que producirán los futuros coleccionables oficiales desde el año 2031.

La alianza entre FIFA y Panini llevaba más de seis décadas de historia, ya que comenzó oficialmente en el Mundial de México 1970. De hecho, durante generaciones, los álbumes de figuritas se transformaron en una tradición futbolera global y en uno de los productos más emblemáticos de cada Copa del Mundo. Sin embargo, el negocio de los coleccionables cambió radicalmente en los últimos años.

album-figuritas Mundial 2026 El Mundial 2026 de fútbol será el anteúltimo en el que Panini tendrá la licencia para fabricar y comerciar el álbum oficial. Redes sociales

El nuevo acuerdo con Fanatics/Topps no solo incluirá figuritas físicas tradicionales, sino también cartas premium, ediciones limitadas y coleccionables digitales. Tal es así que la FIFA aseguró que "el objetivo es modernizar el mercado y ampliar las experiencias para los fanáticos", con objeto de incorporar "nuevas tecnologías y formatos similares a los utilizados en ligas como la NBA y la NFL".

De esta manera, el Mundial 2030 de fútbol será el último torneo que tendrá un álbum oficial producido por Panini. De ese modo, a partir del Mundial 2034, la histórica marca italiana dejará de estar vinculada a la Copa del Mundo, marcando el cierre de una era histórica para millones de coleccionistas alrededor del planeta.