Donald Trump propuso controlar el estrecho de Ormuz "conjuntamente" con Irán

El presidente de Estados Unidos ratificó la existencia de conversaciones con una "persona clave" en Irán y adelantó un cambio de líder supremo. La solución "a la venezolana".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , deslizó este lunes que el estrecho de Ormuz estará "abierto muy pronto" , añadió que le gustaría ver esta vía marítima clave bajo control conjunto de Estados Unidos e Irán y adelantó otro cambio de líder supremo iraní.

" Será controlado conjuntamente ", afirmó el mandatario republicano a CNN y precisó: "Yo y el ayatola, quien sea el ayatola, quien sea el próximo ayatola ". Sin embargo, el canciller iraní, Abbas Araqchi , negó el diálogo y la tregua anunciados por Trump.

" No hay ninguna posibilidad de negociar con Trump , la experiencia de las negociaciones del año pasado fue muy amarga. No hay nada sobre la mesa y mucho menos un alto al fuego", sentenció el funcionario. Aún así, desde Teherán reconocen que algunos países de la región están intentando mediar para reducir las tensiones.

El empresario estadounidense adelantó que "habrá una forma muy seria de cambio de régimen" , en referencia a los ataques iniciales del conflicto que, según él, eliminaron gran parte de la cúpula iraní. "Hay automáticamente un cambio de régimen”, señaló.

En diálogo con la senadora Susan Collins, Trump detalló: " Estamos tratando con personas que considero muy razonables, muy firmes ". "Las personas dentro saben quiénes son, son muy respetadas, y quizá una de ellas sea exactamente lo que estamos buscando", sostuvo el republicano.

El expresidente aseguró que Estados Unidos está hablando con una "persona clave" del régimen iraní para intentar poner fin a la guerra, pero precisó que no se trata del actual líder supremo, Mojtaba Jamenei. Hace semanas había compartido que buscaba "una solución a la venezolana" para Irán.

Al ser consultado sobre la identidad del interlocutor iraní, Trump recordó: "Hemos eliminado a la cúpula en la fase uno, la fase dos y en gran parte la fase tres. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder; ya sabes, es un poco complicado, han eliminado... hemos eliminado a todos".

Trump también afirmó que sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner participaron en las conversaciones, aunque no identificó a la persona con la que se están comunicando del lado iraní.

Contacto Irán-Estados Unidos: ¿pasó o no pasó?

Este lunes, el presidente de Estados Unidos anunció una suspensión temporal de operaciones militares contra objetivos energéticos iraníes por un lapso de cinco días, en lo que definió como un gesto atado al progreso de las conversaciones diplomáticas con Irán.

"He ordenado al Departamento de Guerra que aplace cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes durante un período de cinco días, siempre y cuando las reuniones y conversaciones en curso tengan éxito", afirmó. Minutos más tarde expresó a la prensa que fue Irán la que se comunicó para llegar a un acuerdo.

A través de las agencias Fars y Tasnim, cercanas al poder iraní, se afirmó que no hubo ni contactos directos ni instancias indirectas de diálogo con Estados Unidos, en abierta contradicción con lo expresado por el mandatario norteamericano, quien había justificado la postergación de ataques por cinco días en supuestos avances diplomáticos.

Un alto funcionario de seguridad iraní, citado por medios locales, reforzó esa postura con una frase contundente: descartó cualquier negociación en marcha y buscó desactivar la idea de una vía de entendimiento abierta entre ambos países.