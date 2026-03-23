23 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump propuso controlar el estrecho de Ormuz "conjuntamente" con Irán

El presidente de Estados Unidos ratificó la existencia de conversaciones con una "persona clave" en Irán y adelantó un cambio de líder supremo. La solución "a la venezolana".

Por
Donald Trump.

Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deslizó este lunes que el estrecho de Ormuz estará "abierto muy pronto", añadió que le gustaría ver esta vía marítima clave bajo control conjunto de Estados Unidos e Irán y adelantó otro cambio de líder supremo iraní.

Mojtaba Khamenei y Donald Trump
Te puede interesar:

Negociación Irán-EEUU: qué países median entre Teherán y Washington para frenar la guerra

"Será controlado conjuntamente", afirmó el mandatario republicano a CNN y precisó: "Yo y el ayatola, quien sea el ayatola, quien sea el próximo ayatola". Sin embargo, el canciller iraní, Abbas Araqchi, negó el diálogo y la tregua anunciados por Trump.

"No hay ninguna posibilidad de negociar con Trump, la experiencia de las negociaciones del año pasado fue muy amarga. No hay nada sobre la mesa y mucho menos un alto al fuego", sentenció el funcionario. Aún así, desde Teherán reconocen que algunos países de la región están intentando mediar para reducir las tensiones.

El empresario estadounidense adelantó que "habrá una forma muy seria de cambio de régimen", en referencia a los ataques iniciales del conflicto que, según él, eliminaron gran parte de la cúpula iraní. "Hay automáticamente un cambio de régimen”, señaló.

En diálogo con la senadora Susan Collins, Trump detalló: "Estamos tratando con personas que considero muy razonables, muy firmes". "Las personas dentro saben quiénes son, son muy respetadas, y quizá una de ellas sea exactamente lo que estamos buscando", sostuvo el republicano.

El expresidente aseguró que Estados Unidos está hablando con una "persona clave" del régimen iraní para intentar poner fin a la guerra, pero precisó que no se trata del actual líder supremo, Mojtaba Jamenei. Hace semanas había compartido que buscaba "una solución a la venezolana" para Irán.

Al ser consultado sobre la identidad del interlocutor iraní, Trump recordó: "Hemos eliminado a la cúpula en la fase uno, la fase dos y en gran parte la fase tres. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder; ya sabes, es un poco complicado, han eliminado... hemos eliminado a todos".

Trump también afirmó que sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner participaron en las conversaciones, aunque no identificó a la persona con la que se están comunicando del lado iraní.

Contacto Irán-Estados Unidos: ¿pasó o no pasó?

Este lunes, el presidente de Estados Unidos anunció una suspensión temporal de operaciones militares contra objetivos energéticos iraníes por un lapso de cinco días, en lo que definió como un gesto atado al progreso de las conversaciones diplomáticas con Irán.

"He ordenado al Departamento de Guerra que aplace cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes durante un período de cinco días, siempre y cuando las reuniones y conversaciones en curso tengan éxito", afirmó. Minutos más tarde expresó a la prensa que fue Irán la que se comunicó para llegar a un acuerdo.

A través de las agencias Fars y Tasnim, cercanas al poder iraní, se afirmó que no hubo ni contactos directos ni instancias indirectas de diálogo con Estados Unidos, en abierta contradicción con lo expresado por el mandatario norteamericano, quien había justificado la postergación de ataques por cinco días en supuestos avances diplomáticos.

Un alto funcionario de seguridad iraní, citado por medios locales, reforzó esa postura con una frase contundente: descartó cualquier negociación en marcha y buscó desactivar la idea de una vía de entendimiento abierta entre ambos países.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Irán desmintió a Donald Trump y negó contactos con Estados Unidos

Irán niega contactos con EEUU, pero Trump insiste: "Ellos llamaron"

Cae el precio del petróleo tras la tregua de 5 días anunciada por Donald Trump con Irán

Cae el precio del petróleo tras la tregua anunciada por Donald Trump con Irán

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: "Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán"

Donald Trump anunció una tregua de cinco días con Irán tras avances en el diálogo

Trump anunció una tregua de cinco días con Irán

Donald Trump y Mark Rutte.

Guerra en Medio Oriente: el titular de la OTAN consideró "crucial" la guerra de EEUU contra Irán

Irán mantiene el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Las condiciones de Irán a Estados Unidos e Israel para el fin de la guerra: del cierre de bases militares a compensaciones

Rating Cero

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

El actor fue encontrando herramientas para sostener una etapa más estable.

Qué fue de la vida de Kit Harington, protagonista de Game of Thrones

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión. 
play

Espías, misterio y mucha acción: esta película del 2017 llegó a Netflix y alcanzó las tendencias del momento

Una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day es el regreso a lo básico. Nada de amenazas multiversales gigantes ni batallas que parecen sacadas de otro planeta.

Spoiler de Marvel: Tom Holland reveló que veremos un Spider-Man que no será como el de siempre

¿Cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos?.
play

Cuál es la trama de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos

La famosa pareja de cantantes volvió a ser viral.

Esta famosa pareja de cantantes tuvo rumores de separación pero se mostraron juntos en fotos: quiénes son

últimas noticias

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Dura derrota para Giorgia Meloni: Italia rechazó una reforma judicial en un plebiscito

Hace 17 minutos
Paolo Rocca en la CERAWeek 2026.

Tras su cruce con Javier Milei, Paolo Rocca definió: "Hoy una empresa no puede depender de un solo país"

Hace 18 minutos
play

"Todo el tiempo era riesgo de secuestro y de asesinato", el recuerdo de Tuny Kollmann a 50 años del golpe militar

Hace 20 minutos
Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

Hace 30 minutos
Nuggets de pollo en air fryer. 

La receta más fácil de nuggets de pollo crujientes para hacer en la air fryer

Hace 40 minutos