Video: robaron a mano armada en pleno Manhattan y se llevaron u$s100 mil en cartas Pokémon

Los asaltantes irrumpieron en el local durante un evento y sustrajeron mercadería de colección valuada en miles de dólares. La Policía busca a los sospechosos, que amenazaron a empleados y clientes con armas de fuego.

Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.

Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.

Tres hombres armados asaltaron el comercio The Poke Court en el centro de Manhattan el pasado miércoles y huyeron con un botín de cartas coleccionables de Pokémon. La Policía de Nueva York confirmó que los delincuentes ingresaron al local, exhibieron armas de fuego y amenazaron a todas las personas presentes. El valor de la mercancía extraída asciende a los u$s100 mil, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Te puede interesar:

El registro de las cámaras de seguridad del lugar permite ver a un sujeto encapuchado con vestimenta negra mientras apunta con una pistola a una persona indefensa. Desde Estados Unidos precisaron que algunas de las piezas robadas tienen un valor individual que supera los u$s5.500. Hasta el momento, no hubo arrestos relacionados con este hecho delictivo.

Courtney Chin, propietaria de la tienda afectada, compartió un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad a la comunidad tras el violento episodio. "Todos los clientes y empleados están bien", afirmó la dueña. En paralelo, también dejó su versión de los hechos en una publicación de Instagram. "Tuvimos un trío de ladrones armados encerrando a todos en la tienda, apuntando con armas a la gente, y destrozando y agarrando mercancía", detalló.

El descargo continuó con una reflexión sobre lo ocurrido. "Esta afición debe ser un lugar seguro y acogedor, y aunque las cartas pueden ser reemplazadas, nadie debería pasar por esto", escribieron desde la firma. Entre las cartas robadas figuran versiones exclusivas de personajes como Pikachu, en estuches especiales de plástico llamados slabs, que sirven para validar su autenticidad.

Este incidente se suma a otro robo similar que ocurrió a principios de este mes en el estado de California, donde delincuentes sustrajeron productos cotizados en u$s300 mil. Según informó el medio La Nación, el mercado de coleccionables de esta franquicia japonesa tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años. License Global reportó que Pokémon generó ingresos por licencias superiores a los u$s12 mil millones durante 2024.

