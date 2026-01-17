17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Bombazo en el fútbol sudamericano: ¿Lionel Messi jugará la Copa Libertadores con Inter Miami?

El propietario del equipo de Fort Lauderdale, Jorge Mas, reveló el inicio de gestiones con la Conmebol para obtener un cupo para la MLS y la Liga de México: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores, es un sueño”, expresó.

Por
Jorge Mas

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, junto a Lionel Messi.

Hay un torneo internacional que el astro argentino Lionel Messi todavía no ganó: la anhelada Copa Libertadores. El certamen internacional más importante del continente es el sueño de toda Sudamérica y, al parecer, ahora también de Norteamérica. El propietario de Inter Miami, Jorge Mas, sorprendió al mundo del fútbol al revelar el inicio de gestiones con la Conmebol para obtener un cupo para la MLS y la Liga de México: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores, es un sueño”, expresó.

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

En diálogo con Olé, el dueño del equipo de Fort Lauderdale confesó su objetivo de jugar la Libertadores con Messi y compañía en el corto plazo. “Por muchos años fue un sueño. Obviamente, yo sí he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver la participación en Copa Libertadores; hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”.

Embed

Además, añadió: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga... Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”. Cabe recordar que, en 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta 2016. En 2017 se retiraron del torneo por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. La mejor participación fue la de Cruz Azul en 2001, que perdió la recordada final con Boca en La Bombonera.

A pesar de las gestiones iniciadas y de un sueño de muchos, Mas reconoció que el debate está en el centro de la escena: “Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor por eso”, concluyó.

Calendario del Champions Tour de Inter Miami, con Lionel Messi como figura

  • Inter Miami CF vs. Club Alianza Lima | Sábado 24 de enero de 2026, a las 19 (hora Argentina) en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.
  • Inter Miami CF vs. Atlético Nacional SA | Sábado 31 de enero de 2026, a las 19 (hora Argentina) en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.
  • Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil | Sábado 7 de febrero de 2026, a las 21 (hora Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El defensor brasileño, de 25 años, viene de ser subcampeón de América con Palmeiras.

Fue finalista de la Libertadores y enfrentó a Inter Miami en el Mundial de Clubes: quién es el nuevo compañero de Messi

Este club del Federal A sumó dos refuerzos con pasado en Primera.

Jugaron en Independiente y Huracán, y ahora firmaron contrato con un equipo del Federal A

El dominicano Báez recibió una paliza del Negro Dávila.

Insólito momento en el boxeo argentino: tras recibir una paliza, golpeó al rival luego de finalizar la pelea y terminó internado

Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

Franco Agamenone se consagró campeón.

Agamenone se consagró campeón del Challenger Edición TCA

Luciano Benavides y la final más apasionante de la historia del Dakar.

Histórico triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar: ganó por 2 segundos en un final de película

Rating Cero

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.

Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

La modelo y el entrenador sólo se hablan a través de sus abogados.

"Hace vida de tío": el duro reproche de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.

Lejos de Luciano Castro, Sabrina Rojas dejó un enigmático posteo sobre el amor: "Así, en ese orden"

Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

últimas noticias

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.

Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

Hace 5 minutos
Jorge Mas, propietario de Inter Miami, junto a Lionel Messi.

Bombazo en el fútbol sudamericano: ¿Messi jugará la Copa Libertadores con Inter Miami?

Hace 12 minutos
Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.

Video: robaron a mano armada en pleno Manhattan y se llevaron u$s100 mil en cartas Pokémon

Hace 18 minutos
play
La menor fue rescatada por un vecino de la zona que se había sumado al operativo de búsqueda.

Video: rescataron a una niña de 3 años que estuvo desaparecida 8 horas en la montaña en Neuquén

Hace 24 minutos
El soldado pertenecía al Centro Recreativo del Ejército Héroes de Malvinas, en Remedios de Escalada.

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: ya son cuatro casos en un mes

Hace 38 minutos