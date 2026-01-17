Bombazo en el fútbol sudamericano: ¿Lionel Messi jugará la Copa Libertadores con Inter Miami? El propietario del equipo de Fort Lauderdale, Jorge Mas, reveló el inicio de gestiones con la Conmebol para obtener un cupo para la MLS y la Liga de México: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores, es un sueño”, expresó. Por + Seguir en







Jorge Mas, propietario de Inter Miami, junto a Lionel Messi.

Hay un torneo internacional que el astro argentino Lionel Messi todavía no ganó: la anhelada Copa Libertadores. El certamen internacional más importante del continente es el sueño de toda Sudamérica y, al parecer, ahora también de Norteamérica. El propietario de Inter Miami, Jorge Mas, sorprendió al mundo del fútbol al revelar el inicio de gestiones con la Conmebol para obtener un cupo para la MLS y la Liga de México: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores, es un sueño”, expresó.

En diálogo con Olé, el dueño del equipo de Fort Lauderdale confesó su objetivo de jugar la Libertadores con Messi y compañía en el corto plazo. “Por muchos años fue un sueño. Obviamente, yo sí he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver la participación en Copa Libertadores; hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”.

Embed JORGE MAS, PROPIETARIO DE INTER MIAMI, Y LA POSIBILIDAD DE LA COPA LIBERTADORES



En diálogo con Olé , reveló que ya hubo charlas con Conmebol sobre la posibilidad de que el Inter Miami dispute algún día la Libertadores...



@fedesaint pic.twitter.com/WgraK9Rfj1 — Diario Olé (@DiarioOle) January 17, 2026 Además, añadió: “Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga... Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”. Cabe recordar que, en 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta 2016. En 2017 se retiraron del torneo por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. La mejor participación fue la de Cruz Azul en 2001, que perdió la recordada final con Boca en La Bombonera.

A pesar de las gestiones iniciadas y de un sueño de muchos, Mas reconoció que el debate está en el centro de la escena: “Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor por eso”, concluyó.