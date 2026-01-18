18 de enero de 2026 Inicio
Vitamina D: cómo tomar sol, con qué partes del cuerpo y por qué no hay que broncearse

El calor invita a exponerse al aire libre para producir el nutriente, aunque debe realizarse adecuadamente para no poner en riesgo la salud ¿Hay que usar protector solar?

Nicolás Panni
Nicolás Panni
Los especialistas sugieren tomar sol con precauciones.

Las altas temperaturas invitan a tomar sol, lo que contribuye a producir vitamina D y brinda otros beneficios para la salud física y mental, aunque debe realizarse moderadamente para que la exposición no dañe la piel. Se trata de una de las actividades más realizadas por los argentinos durante sus vacaciones en el verano.

La vitamina D es crucial para el cuerpo ya que absorbe el calcio para mantener los huesos y dientes fuertes, puede reducir el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, robustece el sistema inmunitario, fortalece los músculos, contribuye al sistema nervioso, tiene efectos antiinflamatorios e incluso ayuda al bienestar emocional.

La Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo marca los valores normales de este nutriente oscilan entre 30 y 100 ng/ml, mientras que menor de 20 ng/ml se considera deficiente y en el rango de 21 a 29 ng/ml se define insuficiente. Los principales síntomas de niveles bajos son cansancio, dolor óseo, debilidad muscular, caída del pelo, infecciones frecuentes y un bajo estado de ánimo.

El sol es importante para producir vitamina D.

En tanto, además de los rayos solares, los especialistas sugieren consumir pescados como atún, salmón, caballa, arenque y sardinas, mariscos, yema de los huevos, leche y aceite de hígado de bacalao, que contienen fuentes ricas de vitamina D. También se puede suplementar con pastillas, gotas e inyectables, aunque siempre con prescripción médica ya que el exceso puede dañar los riñones, el corazón, huesos, además de provocar vómitos y náuseas.

En este marco, según consignó el Hospital Universitario Austral, se calcula que 4 de cada 10 personas registran un rango de vitamina D menor al adecuado y advirtió que varias no lo saben.

Las claves para tomar sol y producir vitamina D

La dermatóloga Julieta Ramírez Bermejo (MN 157810) y la Sociedad Argentina de Osteoporosis brindaron claves para sintetizar vitamina D de forma saludable:

  • Tiempos cortos en verano: eolo se necesitan entre 10 y 15 minutos de exposición para obtener la dosis necesaria de vitamina D.

  • Zonas recomendadas: es preferible exponer las piernas o áreas que suelen estar cubiertas el resto del año, para evitar el fotodaño acumulativo en el rostro.

  • Uso del protector solar: se puede tomar sol sin protección durante esos 10-15 minutos iniciales, pero luego es obligatorio aplicar protector si se continúa al aire libre.

  • Horarios permitidos: se debe evitar el sol en horas pico. Lo ideal es antes de las 10:00 o después de las 16:00.

  • Frecuencia: alcanza con realizar estas breves exposiciones entre dos y tres veces por semana.

  • El cambio en invierno: al bajar los niveles de radiación y estar más cubiertos por el frío, el tiempo necesario aumenta a un rango de entre 40 minutos y una hora.

La exposición al sol es una de las actividades frecuentes en verano.

También la médica del Hospital General Manuel Belgrano señaló que en algunos casos, las actividades cotidianas contribuyen a producir la vitamina D con el sol. "Si se sale a caminar, comprar o tomar un café afuera quizás, con ese rato, ya se absorbió la cantidad necesaria del día", describió.

Por su parte, la jefa de dermatología oncológica del Hospital Ramos Mejía, Ana Clara Acosta (MN 107559), marcó la mínima intensidad de la radiación solar para producir vitamina D. "La reserva está en el tejido graso y en menor medida en los músculos. Desde el nivel 3 del índice UV se empieza a sintetizar, pero poco porque los rayos no son fuertes. Cuanta más vitamina D se almacena, más dura", expresó en diálogo con C5N.

Los cambios del impacto del sol por los lugares y los colores de piel

Asimismo, Acosta subrayó la influencia de la línea del Ecuador, que divide los hemisferios Norte y Sur, en la incidencia solar: "La altura de las provincias influye, aunque es más importante la cercanía con el Ecuador, ya que los que están más cerca necesitan menos tiempo de exposición".

"En las provincias que están muy al sur, como Tierra del Fuego, seguramente varios deberían tomar suplemento porque tienen baja la vitamina D", alertó en esta línea.

En tanto, expuso la relevancia de los colores de piel. "Las personas con pieles más oscuras necesitan un poco más de tiempo porque ese color evita que los rayos UVB penetren y sinteticen más fácil la vitamina D", expresó.

También, el dermatólogo y coordinador de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel, Andrés Politi (MN 73970), advirtió a C5N que "hay que broncearse poco porque en general se piensa que si la piel se pone roja, está todo mal porque duele y si se pone marrón, no pasa nada porque no hay dolor. Sin embargo, cuando es marrón se disparan cambios genéticos que hacen a la oxidación y el envejecimiento de la piel y despiertan procesos vinculados al cáncer".

Los riesgos de hacerlo inadecuadamente y los que no deben exponerse

Por otro lado, Ramírez Bermejo se refirió al daño en la piel por la exposición inadecuada: "Lo que primero que se nota es enrojecimiento y eso va seguido de una quemadura. A largo plazo, esto puede predisponer a tener lesiones en la piel, que no necesariamente son malignas, pero sí, por ejemplo, pueden ser tumores o lesiones como una queratosis solar que después crece".

En tal sentido, hizo alusión a los adultos de edad avanzada. "También hay muchos pacientes mayores que consultan por lesiones hipopigmentadas, que son manchas blancas en la piel. El cáncer de piel es uno de los más agresivos, pero también hay otras lesiones secundarias a la exposición prolongada", manifestó.

La inadecuada exposición al sol puede dañar la piel.

Por su parte, Politi señaló que se debe evaluar los beneficios y los riesgos de tomar sol para la vitamina D, de acuerdo a las condiciones de salud: "Para una persona que tiene vitamina D baja pero al mismo tiempo con un riesgo aumentado de cáncer de piel porque es muy blanca, tomó mucho sol o ya tuvo cáncer, termina siendo más beneficioso suplementar la vitamina D que exponerse, poniendo en la balanza lo positivo y lo negativo".

Por qué no usar protector solar para sintetizar vitamina D

En esta línea, Politi explicó el motivo por el cual no se deben utilizar bloqueadores solares para producir el nutriente: "La vitamina D necesita luz ultravioleta B. Normalmente, los protectores solares bloquean las luces ultravioleta B y A, con lo cual, asumiendo que la mayoría tienen bloqueadores de UVA y UVB, no se debería tener protector solar para recibir vitamina D".

"Históricamente, el protector solar era para no arrugarse y no quemarse. Hoy, el uso y la difusión que tienen por parte de los médicos es para prevenir el cáncer de piel, no para broncearse", señaló.

Por último, sugirió complementar su función con otras medidas: "El protector solar no es un chaleco antibalas, sino una ayuda más para que no lleguen demasiados rayos ultravioletas a la piel. Previene el cáncer de piel con ayuda de otras estrategias, que son no estar mucho al sol, no estar en los horarios del mediodía o estar a la sombra. Si el protector solar es la única opción, se falla antes de empezar y estará todo mal lo que vendrá después".

