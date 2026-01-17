17 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump anunció aranceles del 10% y 25% a los países que no apoyan la anexión de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos informó que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10% a todas las mercancías enviadas al territorio estadounidense. A partir del 1 de junio de 2026, el valor se incrementará al 25%.

El arancel se mantendrá hasta la compra total de Groenlandia

El arancel se mantendrá hasta la "compra total de Groenlandia", informó Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles del 10 % a varios países europeos a partir del 1 de febrero de 2026, con un incremento al 25 % previsto para el 1 de junio. Se trata de naciones como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, que no apoyan la anexión de Groenlandia.

trump invito a milei a integrar board of peace, la organizacion para resolver conflictos globales
Trump invitó a Milei a integrar "Board of Peace", la organización para resolver conflictos globales

Mediante una publicación en la red social Truth, el presidente de Estados Unidos informó: "A partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel del 10 % sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %".

Aunque aclaró que "este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Además,, llamó a Dinamar a "retribuir": "Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto", remarcando que solamente Estados Unidos puede participar del "juego". "Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional ", sentenció.

Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de la tensión con Estados Unidos

Después de una reunión en Washington en la que no hubo acuerdo, Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos y crece el conflicto en torno a la isla del Ártico.

Un avión de la Real Fuerza Aérea Danesa aterrizó en el aeropuerto de Nuuk, la capital de Groenlandia, a última hora de la noche del miércoles y desembarcó sus primeras tropas en territorio ártico desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó su impulso para tomar la isla.

El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, lanzó en un comunicado el Ministerio de Defensa danés.

