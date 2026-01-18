Encontraron con vida a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña, tras dos días de búsqueda

La hermana del jugador de River, Marcos “Huevo” Acuña fue encontrada con vida durante la madrugada de este domingo, luego de dos días de intensa búsqueda en la localidad de Zapala, en la provincia de Neuquén de donde es oriunda.
Fabiana Edith Muñoz fue hallada en una zona rural de Zapala. La mujer, de 42 años, estaba desaparecida desde el viernes.
Fabiana Edith Muñoz, de 42 años y que estaba desaparecida desde el viernes 16 de enero, fue hallada a las 3.15 en una zona de bardas, al “pie del tanque de agua, en la zona de bardas” y recibió contención de profesionales que participaron de las tareas de rastrillaje. Rápidamente fue trasladada el Hospital Zapala para una revisión médica general.
“La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala”, informaron desde el Gobierno provincial.
En el amplio operativo para lograr dar con el paradero de la mujer trabajó personal de distintas dependencias, tras la denuncia que había sido realizada en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala, su propia madre. La propia familia informó que Muñoz de 42 años padece de esquizofrenia y permanecía extraviada desde la tarde del viernes 16.
La denuncia por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana Jéssica y del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña, fue realizada por la madre, Sara Gladys Del Prado.
“Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, reveló conmovida Sara, su mamá, en diálogo con LM Cipolletti. Al parecer, lleva meses lidiando con este trastorno de salud, sufriendo ella y a la par naturalmente toda la familia.
La madre del campeón del mundo aclaró que, por la falta de la medicación habitual y su condición, estaría en un estado de máxima vulnerabilidad. “Lleva meses lidiando con este problema de salud y estamos desesperados”, contó la mujer sobre la desesperación para dar con su hija.