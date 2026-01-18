18 de enero de 2026 Inicio
Qué le pasó a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña y dónde la encontraron

La mujer fue localizada en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, luego de dos días de intensa búsqueda.

Río Negro

La hermana del jugador de River y la Selección, Marcos “Huevo” Acuña, fue finalmente encontrada con vida durante la madrugada de este domingo, luego de dos días de intensa búsqueda. La mujer fue localizada en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén.

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, estaba desaparecida desde el viernes 16 de enero, y la encontraron a las 3.15 de este domingo en una zona rural, al “pie del tanque de agua, en la zona de bardas”.

Rápidamente recibió contención de profesionales que participaron de las tareas de rastrillaje y fue trasladada el Hospital Zapala para una revisión médica general.

“La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala”, informaron desde el Gobierno provincial.

En el amplio operativo para lograr dar con el paradero de la mujer trabajó personal de distintas dependencias, tras la denuncia que había sido realizada en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala, su propia madre. La propia familia informó que Muñoz de 42 años padece de esquizofrenia.

