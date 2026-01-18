Qué le pasó a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña y dónde la encontraron La mujer fue localizada en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, luego de dos días de intensa búsqueda. Por + Seguir en







La hermana de Marcos Acuña fue localizada en una zona rural. Río Negro

La hermana del jugador de River y la Selección, Marcos “Huevo” Acuña, fue finalmente encontrada con vida durante la madrugada de este domingo, luego de dos días de intensa búsqueda. La mujer fue localizada en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén.

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, estaba desaparecida desde el viernes 16 de enero, y la encontraron a las 3.15 de este domingo en una zona rural, al “pie del tanque de agua, en la zona de bardas”.

Rápidamente recibió contención de profesionales que participaron de las tareas de rastrillaje y fue trasladada el Hospital Zapala para una revisión médica general.

“La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala”, informaron desde el Gobierno provincial.