16 de marzo de 2026 Inicio
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Escalada en Medio Oriente: Irán apuntó contra Ucrania mientras Macron denunció ataques a Francia

En medio de la creciente tensión bélica, Irán responsabilizó a Estados Unidos e Israel de atacar a países árabes, mientras que el presidente francés calificó de “inadmisible” que su país sea blanco de la guerra y pidió frenar el conflicto que amenaza con expandirse más allá de la región.

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Irán amenaza a Kiev y Macron advierte que Francia no será blanco. 

Irán amenaza a Kiev y Macron advierte que Francia no será blanco. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de “inadmisible” que su país sea considerado un objetivo en medio de la creciente tensión regional, tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, que a su vez lanzó acusaciones contra Ucrania. Las declaraciones fueron difundidas en X luego de una conversación telefónica con su par iraní, Masoud Pezeshkian.

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Macron subrayó que Francia actúa únicamente en un marco defensivo, con el propósito de proteger sus intereses, respaldar a sus aliados en la región y garantizar la libertad de navegación. Además, instó a Teherán a cesar de inmediato las ofensivas contra países vecinos, ya sea de manera directa o a través de grupos aliados.

A su vez, el mandatario francés también advirtió que la escalada sin control que se está desarrollando actualmente corre el riesgo de comprometer a toda la región en el caos, con consecuencias que podrían afectar no solo la situación actual, sino también los próximos años. Asimismo, insistió en que la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz debe restablecerse lo antes posible.

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Por otra parte, Irán señaló a Ucrania como nuevo objetivo por su supuesto rol en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con la república islámica. Un legislador iraní afirmó en redes sociales que, al brindar apoyo con drones a Israel, Kiev se habría involucrado directamente en el conflicto y convertido su territorio en un blanco legítimo según la Carta de la ONU.

Desde el Ministerio de Exteriores ucraniano calificaron la amenaza como “absurda”, mientras que el presidente Volodímir Zelenski aseguró que más de diez países ya solicitaron ayuda de Ucrania para enfrentar los drones iraníes. En paralelo, Donald Trump restó importancia a la experiencia ucraniana y sostuvo que Estados Unidos cuenta con “los mejores drones del mundo”, sin necesidad de asistencia de Kiev.

A su vez, para Irán, Estados Unidos e Israel atacan a otros países árabes. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, que sostuvo que Teherán posee información de que el país de Donald Trump e Israel atacan desde ciertas ubicaciones a estados árabes en la región de Asia Occidental.

Estrecho Ormuz

En una entrevista con el medio panárabe Al-Araby Al-Jadeed, el vicecanciller iraní Abbas Araghchi negó que Irán ataque zonas civiles y aseguró que sus ofensivas se dirigen únicamente contra bases e intereses estadounidenses en represalia. Propuso crear un comité conjunto con países árabes para investigar los objetivos atacados y acusó a Israel de golpear a civiles para dañar las relaciones regionales.

Además, destacó que continúan los contactos con Arabia Saudita, Omán y Qatar para reducir tensiones, mientras que respecto al Estrecho de Ormuz afirmó que permanece abierto a todos los buques salvo los de EE.UU. y sus aliados. Finalmente, subrayó que la situación interna de Irán es estable y que el líder supremo Mojtaba Khamenei mantiene pleno control y buena salud.

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