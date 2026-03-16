Escalada en Medio Oriente: Irán apuntó contra Ucrania mientras Macron denunció ataques a Francia En medio de la creciente tensión bélica, Irán responsabilizó a Estados Unidos e Israel de atacar a países árabes, mientras que el presidente francés calificó de “inadmisible” que su país sea blanco de la guerra y pidió frenar el conflicto que amenaza con expandirse más allá de la región. Por + Seguir en







Irán amenaza a Kiev y Macron advierte que Francia no será blanco.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de “inadmisible” que su país sea considerado un objetivo en medio de la creciente tensión regional, tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, que a su vez lanzó acusaciones contra Ucrania. Las declaraciones fueron difundidas en X luego de una conversación telefónica con su par iraní, Masoud Pezeshkian.

Macron subrayó que Francia actúa únicamente en un marco defensivo, con el propósito de proteger sus intereses, respaldar a sus aliados en la región y garantizar la libertad de navegación. Además, instó a Teherán a cesar de inmediato las ofensivas contra países vecinos, ya sea de manera directa o a través de grupos aliados.

A su vez, el mandatario francés también advirtió que la escalada sin control que se está desarrollando actualmente corre el riesgo de comprometer a toda la región en el caos, con consecuencias que podrían afectar no solo la situación actual, sino también los próximos años. Asimismo, insistió en que la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz debe restablecerse lo antes posible.

Embed I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.



I called on him to put an immediate end to the unacceptable attacks Iran is carrying out against countries in the region, whether directly or through proxies, including in Lebanon and Iraq. I reminded him that France… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026 Por otra parte, Irán señaló a Ucrania como nuevo objetivo por su supuesto rol en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con la república islámica. Un legislador iraní afirmó en redes sociales que, al brindar apoyo con drones a Israel, Kiev se habría involucrado directamente en el conflicto y convertido su territorio en un blanco legítimo según la Carta de la ONU.

Desde el Ministerio de Exteriores ucraniano calificaron la amenaza como “absurda”, mientras que el presidente Volodímir Zelenski aseguró que más de diez países ya solicitaron ayuda de Ucrania para enfrentar los drones iraníes. En paralelo, Donald Trump restó importancia a la experiencia ucraniana y sostuvo que Estados Unidos cuenta con “los mejores drones del mundo”, sin necesidad de asistencia de Kiev.