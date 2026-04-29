29 de abril de 2026 Inicio
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La revelación de los restos de las víctimas de la implosión del Titan: "Vinieron en dos cajas de zapatos"

Christine Dawood perdió a su esposo Shahzada y su hijo Suleman tras el fatal accidente del submarino cerca del Titanic. La mujer cedió su asiento dentro del sumergible para que su hijo adolescente pueda viajar junto a su padre.

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Los restos de dos víctimas fatales fueron transportados en cajas de zapatos. 

Los restos de dos víctimas fatales fueron transportados en "cajas de zapatos". 

A casi tres años de la implosión del sumergible Titan en 2023, tragedia en la que murieron sus cinco ocupantes, Christine Dawood, esposa de Shahzada y madre de Suleman, dos de las víctimas fatales rompió el silencio y contó cómo le devolvieron los restos que encontraron de sus familiares en el fondo del océano: "Vinieron en dos cajas de zapatos".

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En una entrevista para The Guardian, Dawood contó cómo fue que encontró la publicidad de OceanGate en redes sociales, y que le pareció un poco desorbitante que cada asiento dentro del sumergible costara 500 mil dólares. Sin embargo, su esposo Shahzada Dawood era un empresario Pakistán cuya familia era una de las más ricas del país, podía costearlo.

Christine no se embarcó dentro del Titan, sino que cedió su lugar para que viajara su hijo Suleman, y ella se quedó dentro del barco con el que mantenía comunicaciones el sumergible. "No tuvimos mucho tiempo para pensar ni para preocuparnos demasiado", aseguró.

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Antes de despedirlos contó que tanto Shahzada como Suleman vestían unos trajes similares a los que usan los astronautas, con sus nombres y el logotipo de OceanGate. Sus compañeros de aventura serían el piloto, Stockton Rush , también dueño de la compañía, Hamish Harding, un empresario británico y Paul-Henri Nargeolet, buzo francés conocido por se una eminencia en el naufragio del Titanic.

"Estábamos hablando de accidentes. Recuerdo que Hamish dijo que nunca viajaría en helicóptero; le parecían demasiado peligrosos. Suleman tenía su cubo de Rubik, porque planeaba batir el récord de resolución a la mayor profundidad jamás alcanzada. Y nos reíamos, porque Shahzada es torpe y al bajar las escaleras se tambaleaba un poco. Lo saludé con la mano. Y eso fue todo. Se subieron a una lancha neumática y se marcharon a toda velocidad. La despedida fue muy rápida", afirmó Christine para The Guardian.

Murieron en tan solo segundos: la tragedia del Titan en el fondo del mar

Después de perder comunicaciones con el Titan, Christine Dawood contó cómo vivió durante todo el proceso de búsqueda del sumergible.

La búsqueda, que se realizó desde el domingo 18 hasta el viernes 23 de junio de 2023, donde se confirmó la noticia del fallecimiento de toda la tripulación, generó dudas sobre cómo pudo pasar el accidente y qué responsabilidad tendría o no la compañía.

"Cuando dijeron que era catastrófico, supe que Shahzada y Suleman ni siquiera lo sabían. Un momento estaban allí y al siguiente ya no. Saber que no sufrieron ha sido muy importante. Se han ido, pero la forma en que se fueron hace que, de alguna manera, sea más llevadero", reflexionó.

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La investigación sobre causas y responsabilidades del accidente duró cerca de 18 meses, y los familiares pudieron recuperar los cuerpos, o los restos, nueve meses después del la implosión. "Bueno, cuando digo cuerpos, me refiero a los restos que quedaron. Venían en dos cajas pequeñas, como cajas de zapatos", añadió la Guardia Costera de Estados Unidos realizó pruebas de ADN para poder reconocer y confirmar las identidades de los pasajeros dentro del Titan.

"Tienen un montón grande que no pueden separar, todo ADN mezclado, y me preguntaron si quería un poco también. Pero dije que no, solo lo que ustedes saben que es Suleman y Shahzada", especificó Christine.

Video: así fue la implosión catastrófica del submarino "Titan", cerca del Titanic

La implosión catastrófica del submarino "Titan" cerca de los restos del Titanic causó una gran conmoción debido a la incertidumbre sobre el estado de sus tripulantes. Pero despúes de la desaparición que mantuvo en vilo al mundo y la confirmación de lo sucedido, en redes sociales empezó a circular una recreación de los últimos momentos del sumergible de la compañía OceanGate y sus tripulantes.

En redes sociales, la noticia atrajo a miles de curiosos que intentan explicar cómo fue la implosión que ocurrió con el submarino y terminó con las vidas de Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush.

Según las investigaciones preliminares y debido a los restos encontrados en el fondo del océano, el sumergible "Titan" sufrió una implosión: cuando la presión de afuera fue mayor que la presión interior del submarino.

El colapso de la estructura sobre su interior tardó solamente 40 milisegundos."Si la estructura del sumergible no es lo suficientemente fuerte, o si se produce algún deterioro en ella, el fuselaje puede ceder ante el gran peso que soporta, destrozando por completo el submarino y todo su interior", explicaron desde National Geographic.

Embed - TITAN SUBMARINE | VIDEO THAT shows THE IMPLOSION | Submersible | TITANIC | AS

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