Emmanuel Macron lanzó una misión naval para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Francia anunció una operación marítima “estrictamente defensiva” con apoyo de países europeos para proteger el tránsito comercial en uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo.

En medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron , anunció que su país encabezará una operación naval destinada a garantizar la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

La iniciativa fue presentada durante un encuentro en la ciudad chipriota de Pafos, donde Macron se reunió con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides , y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis . Allí remarcó la relevancia estratégica de la región y advirtió que la seguridad de la isla mediterránea está directamente vinculada con la estabilidad europea.

“Cuando Chipre es atacada, Europa también lo es” , sostuvo el mandatario francés al destacar que la defensa de ese país constituye un asunto central para la Unión Europea.

El anuncio llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad marítima en la zona, luego de varios incidentes vinculados a drones iraníes y del aumento de la presencia militar en el Golfo Pérsico.

Macron aclaró que la participación francesa no implica una intervención en las operaciones que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra Irán. Según explicó, la misión tendrá un carácter estrictamente defensivo y buscará proteger a los países que fueron blanco de ataques recientes, además de contribuir a reducir la tensión regional.

En paralelo, el presidente francés confirmó que mantuvo contactos diplomáticos con distintos actores del conflicto, incluidos Irán e Israel, en un intento por sostener canales de diálogo en medio de la crisis.

Estrecho Ormuz

Cómo será el operativo

La operación marítima se coordina con varios socios internacionales y apunta a asegurar la libre circulación de buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita una parte significativa del comercio energético global.

El despliegue previsto por Francia incluye ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaaviones. París confía en que otros países se sumen a la misión para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad del tráfico marítimo en uno de los corredores más sensibles para la economía mundial.