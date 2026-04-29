29 de abril de 2026 Inicio
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Ataque terrorista en Londres: un hombre apuñaló a dos ciudadanos judíos

El agresor, de 45 años, fue detenido por la Policía. El incidente se produjo en el marco de varios incendios intencionales contra edificios de la colectividad en esa zona de la capital británica, que se intensificaron con la escalada bélica en Medio Oriente.

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El ataque conmocionó el norte de Londres.

El ataque conmocionó el norte de Londres.

AFP

Un hombre fue arrestado este miércoles tras haber apuñalado a dos personas de la colectividad judía en Golders Green, en el norte de Londres, en un incidente calificado por la Policía como "terrorista", en el marco de varios incendios intencionales contra esa comunidad en la zona.

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El hombre de 45 años fue arrestado tras ser visto corriendo con un cuchillo "intentando apuñalar a miembros de la comunidad", según informó el miércoles en las redes sociales la patrulla vecinal judía Shomrim.

Las dos personas que habían sido apuñaladas fueron atendidas por Hatzola, un servicio de ambulancias voluntario judío, y se encuentran fuera de peligro.

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El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó al apuñalamiento de "profundamente preocupante". "Todos debemos ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar cualquiera de estos delitos, como los que hemos visto con demasiada frecuencia últimamente", sostuvo en el Parlamento.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, condenó el ataque. "Se ha producido un ataque terrible contra dos londinenses judíos en Golders Green. La Policía ha efectuado una detención y me gustaría agradecer a todos los servicios de emergencia y a los heroicos voluntarios por su rápida respuesta. La comunidad judía de Londres ha sido blanco de una serie de ataques antisemitas escandalosos. No debe haber lugar alguno para el antisemitismo en la sociedad", expresó en redes sociales.

También se manifestó al respecto el Palacio de Buckingham. "Su Majestad el rey Carlos III se está manteniendo informado y naturalmente está profundamente preocupado, en particular por el impacto en la comunidad judía. Sus pensamientos y oraciones se encuentran junto a las dos personas heridas y ofrece su gratitud de corazón a quienes generosamente corrieron en su ayuda", señaló la Corona en un comunicado.

Alerta en Londres por ataques contra la colectividad judía

En el primer ataque, ocurrido a finales de marzo, cuatro ambulancias pertenecientes a Hatzola fueron incendiadas. Posteriormente se produjeron otros incidentes, entre ellos una agresión a la sinagoga Kenton United en Harrow, así como a las instalaciones de una organización benéfica judía. Luego, la semana pasada, la sinagoga reformista de Finchley fue blanco de otro ataque.

La Policía detuvo a 26 personas por las diversas agresiones perpetradas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Muchos de los incidentes fueron reivindicados por un grupo poco conocido, que se cree que está vinculado a Irán, llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), que significa Movimiento Islámico de la Mano Derecha.

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