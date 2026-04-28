28 de abril de 2026 Inicio
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Show de fútbol, goles y llave abierta: PSG superó 5-4 a Bayern en una semifinal histórica

En un encuentro electrizante, el vigente campeón de Europa sacó chapa en Francia y le ganó un partido increíble a los bávaros. La revancha será la próxima semana en Múnich.

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El francés Ousmane Dembélé fue una de las figuras del PSG.

El francés Ousmane Dembélé fue una de las figuras del PSG.

La Champions League regaló uno de los partidos más apasionantes de la historia del torneo: Paris Saint Germain, el vigente campeón, derrotó 5-4 al Bayern Múnich, en el Parque de los Príncipes, en Francia, en el encuentro de ida de una semifinal histórica. El una avalancha de goles y fútbol total, el local logró la victoria con dobletes de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, y un gol de Joao Neves; en tanto, en la visita Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz fueron los encargados de darle vida al equipo bávaro.

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El partido en París quedó catapultado como la semifinal con más goles de la historia y la tercera en competiciones europeas. El primer antecedente ocurrió el 5 de mayo de 1960, cuando el Eintracht Fráncfort venció 6-3 al Rangers en Escocia por la Copa de Europa. Dos años más tarde, el 2 de mayo de 1962, ocurrió el segundo caso en la Copa de Ferias, donde el Valencia goleó 7-3 al MTK Budapest en territorio húngaro.

El inicio del encuentro fue un verdadero balde de agua fría para los parisinos, ya que el conjunto bávaro se puso en ventaja gracias a un penal ejecutado por Harry Kane. Sin embargo, la reacción del PSG no se hizo esperar y logró dar vuelta el marcador con tantos del giorgiano Kvaratskhelia y Joao Neves. Antes del cierre de la primera etapa, el duelo se volvió un intercambio de golpes: el francés Olise igualó para la visita, pero el Balón de Oro 2025, Dembélé puso el 3-2 de penal tras una mano de Alphonso Davies detectada por el VAR.

psg

En el complemento, los dirigidos por Luis Enrique demostraron por qué son los actuales campeones de la Champion League y salieron decididos a liquidar la serie. Con una efectividad asombrosa, el equipo francés llegó a estirar la diferencia hasta un contundente 5-2 gracias a los dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé. En ese momento, parecía que el Bayern de Vincent Kompany estaba contra las cuerdas y sin respuestas ante el dominio total del dueño de casa.

Pese a la adversidad, el orgullo alemán apareció para dejar la serie abierta. En una ráfaga de pocos minutos, el Bayern aprovechó dos descuidos defensivos: primero con un cabezazo de Dayot Upamecano y luego con una definición de Luis Díaz. El gol del colombiano fue inicialmente anulado por posición adelantada, pero tras la revisión de la tecnología, el árbitro Sandro Schärer terminó convalidando el tanto que significó el 5-4 definitivo.

Khvicha Kvaratskhelia
El georgiano Khvicha Kvaratskhelia meti&oacute; un doblete y est&aacute; intratable.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia metió un doblete y está intratable.

Con este resultado, todo se definirá el próximo miércoles en el Allianz Arena. Al PSG le alcanza con un empate para seguir en carrera por el bicampeonato, mientras que el Bayern Múnich está obligado a ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente a la gran final del 30 de mayo en Hungría. Por la otra llave, este miércoles comenzará la acción entre el Atlético de Madrid y el Arsenal de Inglaterra

Mirá el resumen de la histórica victoria de PSG sobre Bayern Múnich en París

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