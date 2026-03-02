2 de marzo de 2026 Inicio
En Irán afirman que murió Mansoureh Khojasteh, la esposa del líder iraní Ali Khamenei

La mujer de 78 años estuvo agonizando durante dos días producto de las heridas a causa del ataque de Israel y Estados Unidos, en el que murió su esposo y líder supremo del país.

Medios iraníes confirmaron la muerte de Mansoureh Khojasteh

Medios iraníes confirmaron la muerte de Mansoureh Khojasteh

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Según trascendió, el deceso de la mujer de 78 años se dio dos días después de agonizar y haber entrado en coma en las últimas horas, a raíz de las heridas a causa del ataque de Israel y Estados Unidos en el que murió el comandante supremo de la Guardia Revolucionaria.

El ataque militar, que acabó con la vida de Khamenei, hizo que la escalada violenta entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifique y también se cobró la vida de al menos 555 personas, entre civiles y varios altos cargos militares.

Desde entonces, hay fuego cruzado no sólo de los países implicados en el conflicto bélico: Israel lanzó este lunes una ofensiva con cientos de bombas que crearon lo que militarmente se conoce como un “anillo de fuego” sobre Teherán.

En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní informó sobre una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos del territorio israelí, donde se escucharon explosiones, por caso, en las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv.

Irán bombardeó una de las petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita

La violencia en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo tras el ataque de Irán a una petrolera de Arabia Saudita, uno de los principales productores de crudo del mundo.

La refinería, perteneciente a la firma petrolera Aramco y ubicada en la ciudad portuaria de Ras Tanura, recibió el impacto de los restos de drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó un incendio en las instalaciones.

El hecho se produjo este lunes y fue confirmado por el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, en un comunicado publicado por la agencia oficial saudí SPA, en el que señaló que no hay personal civil herido por este incidente.

Según detallaron diversos medios de la región producto del incendio, la refinería frenó su actividad por motivos de seguridad y cerró la planta momentáneamente, aunque, hasta el momento, Aramco no emitió ningún comunicado sobre esta medida.

