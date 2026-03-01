Irán definió el triunvirato que dirigirá el país tras la muerte de Ali Khamenei

Según anunciaron, el presidente moderado Masud Pezeshkián, el ultraconservador jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el clérigo Alireza Arifi asumirán sus funciones hasta la elección del nuevo líder supremo.

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado por Estados Unidos e Israel.

En las últimas horas se confirmó la muerte del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a raíz de ello, se anunció la designación de un triunvirato para reemplazar a quien estuvo al frente del país durante 36 años.

Tras los ataques de Israel y Estados Unidos a través de bombardeos continuos, que también se cobró la vida del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa , el Consejo de Liderazgo temporal quedará a cargo del presidente Masud Pezeshkián, el jefe del Poder Judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y el jurisconsulto islámico Alireza Arifi .

De esta manera, este triunvirato asumirá las funciones correspondientes hasta que se defina a un sucesor permanente. “Aunque este consejo busca estabilidad dentro del régimen islámico, cualquier cambio significativo en el control político parecería improbable dado el armado entorno clerical y militar que sostiene a la República Islámica”, detalló el diario El País correspondiente a las últimas noticias en el territorio iraní.

La elección del futuro nuevo líder supremo, será una tarea de la Asamblea de Expertos compuesta por 88 clérigos : el sistema de poder político en Irán está diseñado para asegurar que el líder saliente influya decisivamente sobre su sucesor, garantizando así la continuidad del statu quo.

El papel del líder supremo continúa siendo vital para frenar cualquier intento de moderación o progreso dentro del régimen, consolidando así el control sobre el futurible ámbito político en Irán.

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Por su parte, además del triunvirato, Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Lo llamativo es que dicho movimiento que ahora se posiciona frente de la fuerza está comandada por un militar está “prófugo de la Justicia argentina” por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

Ahmad Vahidi

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Vahidi ya había ocupado cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.