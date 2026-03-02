Guerra en Medio Oriente: se dispara el precio del petróleo y el oro y caen las bolsas

Los índices reaccionaron con contundencia a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán del sábado, mientras crece el temor a un conflicto a gran escala que impulse el valor de las commodities.

La escalada del conflicto en Medio Oriente, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el sábado, que causaron la muerte de varios altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, trajo alzas en el precio del petróleo y otras commodities , mientras que los principales índices de Wall Street operan con bajas en el premarket , al igual que las acciones europeas y de la mayoría de los mercados asiáticos.

Los precios del petróleo se dispararon tras los ataques, impulsado por las interrupciones en el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz, un área crítica que representa el paso del 20% del suministro mundial de crudo . Los futuros del petróleo Brent se disparan 8% hasta la zona de u$s79 el barril. El WTI de EEUU, en tanto, supera los u$s72.

Reuters informó que aunque el Estrecho de Ormuz aún no ha sido bloqueado formalmente por Teherán, los sitios de seguimiento marítimo indican que los barcos petroleros, temerosos de un ataque o incapaces de acceder a seguros para el viaje, están comenzando a acumularse a ambos lados .

Un aumento sustancial en los precios del petróleo podría poner en peligro la economía global y provocar subas en el combustible y la energía eléctrica.

Por otro lado, antes de la apertura formal de la rueda bursátil en Nueva York, los futuros del S&P 500 pierden 1,08%, los del índice industrial Dow Jones caen 1,12% y el ponderador tecnológico Nasdaq retrocede 1,46% ante los temores desatados luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las posteriores respuestas de Irán sobre distintos países de la región aliados a EEUU.

El estrecho de Ormuz, en Irán, concentra el paso del 20% del suministro mundial de crudo.

En el resto del mundo, la situación es similar. En Europa, el Euro Stoxx cae 2%, mientras que a nivel local el DAX alemán retrocede 2% y el CAC francés acompaña con un retroceso 1,68%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,92%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,14%, mientras que el Nikkei 225 japonés bajó 1,35%. La excepción al tono bajista a nivel global fue la bolsa de Shanghái, que aumentó 0,47%.

En tanto, los precios del oro saltaron mientras los inversionistas se apresuraban hacia activos refugio en medio de los ataques. El oro al contado sube 3% y alcanza los u$s5.406 la onza. De manera similar, la plata se dispara 2,46%, hasta los u$s95,59 la onza.

En este sentido, el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.