2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Medio Oriente: se dispara el precio del petróleo y el oro y caen las bolsas

Los índices reaccionaron con contundencia a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán del sábado, mientras crece el temor a un conflicto a gran escala que impulse el valor de las commodities.

Por
El conflicto en Medio Oriente amenaza con subas en el petróleo.

El conflicto en Medio Oriente amenaza con subas en el petróleo.

Télam

La escalada del conflicto en Medio Oriente, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el sábado, que causaron la muerte de varios altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, trajo alzas en el precio del petróleo y otras commodities, mientras que los principales índices de Wall Street operan con bajas en el premarket, al igual que las acciones europeas y de la mayoría de los mercados asiáticos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Los precios del petróleo se dispararon tras los ataques, impulsado por las interrupciones en el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz, un área crítica que representa el paso del 20% del suministro mundial de crudo. Los futuros del petróleo Brent se disparan 8% hasta la zona de u$s79 el barril. El WTI de EEUU, en tanto, supera los u$s72.

Reuters informó que aunque el Estrecho de Ormuz aún no ha sido bloqueado formalmente por Teherán, los sitios de seguimiento marítimo indican que los barcos petroleros, temerosos de un ataque o incapaces de acceder a seguros para el viaje, están comenzando a acumularse a ambos lados.

Un aumento sustancial en los precios del petróleo podría poner en peligro la economía global y provocar subas en el combustible y la energía eléctrica.

estrecho de Ormuz, Irán
El estrecho de Ormuz, en Irán, concentra el paso del 20% del suministro mundial de crudo.

El estrecho de Ormuz, en Irán, concentra el paso del 20% del suministro mundial de crudo.

Impacto de la guerra en Medio Oriente: caen los mercados y suben el oro y el dólar

Por otro lado, antes de la apertura formal de la rueda bursátil en Nueva York, los futuros del S&P 500 pierden 1,08%, los del índice industrial Dow Jones caen 1,12% y el ponderador tecnológico Nasdaq retrocede 1,46% ante los temores desatados luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las posteriores respuestas de Irán sobre distintos países de la región aliados a EEUU.

En el resto del mundo, la situación es similar. En Europa, el Euro Stoxx cae 2%, mientras que a nivel local el DAX alemán retrocede 2% y el CAC francés acompaña con un retroceso 1,68%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,92%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,14%, mientras que el Nikkei 225 japonés bajó 1,35%. La excepción al tono bajista a nivel global fue la bolsa de Shanghái, que aumentó 0,47%.

En tanto, los precios del oro saltaron mientras los inversionistas se apresuraban hacia activos refugio en medio de los ataques. El oro al contado sube 3% y alcanza los u$s5.406 la onza. De manera similar, la plata se dispara 2,46%, hasta los u$s95,59 la onza.

En este sentido, el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Medios iraníes confirmaron la muerte de Mansoureh Khojasteh

En Irán afirman que murió Mansoureh Khojasteh, la esposa del líder iraní Ali Khamenei

La capital de Irán sigue bajo ataque.

Israel y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques sobre Teherán

Por el ataque en la petrolera Aramco no hay personal civil herido.

Irán bombardeó una de las petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita

Imágenes del ataque, captadas por vecinos de la zona oeste de Jerusalén. 

Irán lanzó un ataque nocturno que pone en tensión a las defensas de Israel: al menos 7 heridos en Jerusalén

Benjamin Netanyahu, y una nueva amenaza a Irán.

Netanyahu amenazó con golpear con más fuerza a Irán

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Rating Cero

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

Marvel casi descarta Wonder Man: cuál era el motivo y cómo sigue su éxito

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Hace 9 minutos
Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Hace 9 minutos
Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Hace 1 hora
La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Hace 1 hora
Video impactante: un motociclista muere degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Hace 1 hora