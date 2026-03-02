Turismo en Argentina: la reserva poco conocida con un lindo vivero y senderos para recorrer Este refugio tucumano bajo las Cumbres del Aconquija protege selva pedemontana, ambientes altoandinos y especies en peligro de extinción en casi 15.000 hectáreas Por + Seguir en







La reserva que está en Argentina y pocos conocen. Tripin

El Parque Provincial La Florida en el departamento de Monteros fue la primera Área Protegida de carácter provincial creada en Argentina el 20 de noviembre de 1936 por Ley Provincial N° 1646.





Con sus 14.900 hectáreas ubicadas bajo las imponentes Cumbres del Aconquija, el parque conserva una muestra importante de ambientes de Yungas y Altoandino, abarcando desde los 550 hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar.





La Florida preserva uno de los pocos relictos de selva pedemontana de la provincia.





En la parte alta del parque en ambiente Altoandino se observó la presencia de Taruca (Hippocamelus antisensis), un venado andino en peligro de extinción. El Parque Provincial La Florida, ubicado en el departamento de Monteros, es considerado como un hito histórico en la conservación argentina al ser la primera Área Protegida de carácter provincial del país. De esta manera, en 1936, Tucumán se convirtió en la primera provincia de Argentina en proteger y preservar la naturaleza mediante la creación de este espacio natural que hoy continúa cumpliendo su función original.

Los turistas pueden disfrutar de su flora y fauna visitando el vivero forestal denominado Vivero Provincial o realizando alguno de sus senderos que atraviesan diferentes ambientes naturales.

Parque Provincial La Florida Flickr Dónde queda Parque Provincial La Florida El Parque Provincial La Florida se encuentra ubicado en el departamento de Monteros, provincia de Tucumán, bajo el imponente marco de las Cumbres del Aconquija. Con sus 14.900 hectáreas, el territorio del parque abarca diferentes pisos altitudinales desde los 550 hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar. Esta amplitud que abarca su altitud permite la conservación de una muestra importante de ambientes de Yungas en las zonas medias y bajas, y de ambiente Altoandino en las alturas, protegiendo además uno de los pocos relictos de selva pedemontana que subsisten en la provincia tucumana.

Qué puedo hacer en Parque Provincial La Florida Las experiencias disponibles en esta área protegida pionera combinan naturaleza, educación y conservación: Visitar el Vivero Provincial, vivero forestal que funciona dentro del parque y es uno de los más importantes de la región en cuanto a producción y variedad de especies

Recorrer los senderos habilitados que atraviesan diferentes ambientes naturales del parque desde la selva pedemontana hasta zonas de mayor altitud

Disfrutar de la flora característica de los ambientes de Yungas que se conservan en el área protegida

Observar la fauna autóctona que habita el parque en sus diferentes pisos altitudinales

Explorar los ambientes Altoandinos en la parte alta del parque donde se han observado especies en peligro de extinción

Avistar la Taruca (Hippocamelus antisensis), venado andino catalogado en peligro de extinción, que habita las zonas altas del parque

Contemplar el imponente marco de las Cumbres del Aconquija que rodea el área protegida Parque Provincial La Florida Producción Cómo llegar a Parque Provincial La Florida Para acceder al Parque Provincial La Florida se debe llegar al departamento de Monteros en la provincia de Tucumán, desde donde se puede continuar el trayecto en auto siguiendo las señalizaciones hacia el área protegida ubicada bajo las Cumbres del Aconquija. El parque se encuentra a una distancia accesible desde la capital tucumana y se recomienda consultar sobre las condiciones de acceso y los horarios de visita al vivero forestal y senderos habilitados antes de planificar la visita a este sitio histórico.