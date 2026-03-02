2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: la reserva poco conocida con un lindo vivero y senderos para recorrer

Este refugio tucumano bajo las Cumbres del Aconquija protege selva pedemontana, ambientes altoandinos y especies en peligro de extinción en casi 15.000 hectáreas

Por
La reserva que está en Argentina y pocos conocen.

La reserva que está en Argentina y pocos conocen.

Tripin
  • El Parque Provincial La Florida en el departamento de Monteros fue la primera Área Protegida de carácter provincial creada en Argentina el 20 de noviembre de 1936 por Ley Provincial N° 1646.

  • Con sus 14.900 hectáreas ubicadas bajo las imponentes Cumbres del Aconquija, el parque conserva una muestra importante de ambientes de Yungas y Altoandino, abarcando desde los 550 hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar.

  • La Florida preserva uno de los pocos relictos de selva pedemontana de la provincia.

  • En la parte alta del parque en ambiente Altoandino se observó la presencia de Taruca (Hippocamelus antisensis), un venado andino en peligro de extinción.

El Parque Provincial La Florida, ubicado en el departamento de Monteros, es considerado como un hito histórico en la conservación argentina al ser la primera Área Protegida de carácter provincial del país. De esta manera, en 1936, Tucumán se convirtió en la primera provincia de Argentina en proteger y preservar la naturaleza mediante la creación de este espacio natural que hoy continúa cumpliendo su función original.
Los turistas pueden disfrutar de su flora y fauna visitando el vivero forestal denominado Vivero Provincial o realizando alguno de sus senderos que atraviesan diferentes ambientes naturales.

El castillo de estilo francés rodeado de jardines y bosques.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un castillo que parece de princesas

Creado el 20 de noviembre de 1936 por Ley Provincial N° 1646, este fue el primer territorio protegido de carácter provincial establecido en nuestro país. Ubicado bajo el imponente marco de las Cumbres del Aconquija, el Parque La Florida con sus 14.900 hectáreas conserva una muestra importante de ambientes de Yungas y Altoandino, abarcando desde los 550 hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar en el límite con la provincia de Catamarca.

En el Parque funciona el vivero forestal de la provincia, uno de los más importantes de la región en cuanto a producción y variedad de especies, constituyendo un atractivo educativo y turístico para los visitantes.

En la parte alta del área protegida, correspondiente al ambiente Altoandino, se pudo observar la presencia de Taruca (Hippocamelus antisensis), un venado andino catalogado en peligro de extinción según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos en 2012, lo que demuestra la importancia del parque para la conservación de fauna amenazada.

Parque Provincial La Florida

Dónde queda Parque Provincial La Florida

El Parque Provincial La Florida se encuentra ubicado en el departamento de Monteros, provincia de Tucumán, bajo el imponente marco de las Cumbres del Aconquija. Con sus 14.900 hectáreas, el territorio del parque abarca diferentes pisos altitudinales desde los 550 hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar. Esta amplitud que abarca su altitud permite la conservación de una muestra importante de ambientes de Yungas en las zonas medias y bajas, y de ambiente Altoandino en las alturas, protegiendo además uno de los pocos relictos de selva pedemontana que subsisten en la provincia tucumana.

Qué puedo hacer en Parque Provincial La Florida

Las experiencias disponibles en esta área protegida pionera combinan naturaleza, educación y conservación:

  • Visitar el Vivero Provincial, vivero forestal que funciona dentro del parque y es uno de los más importantes de la región en cuanto a producción y variedad de especies
  • Recorrer los senderos habilitados que atraviesan diferentes ambientes naturales del parque desde la selva pedemontana hasta zonas de mayor altitud
  • Disfrutar de la flora característica de los ambientes de Yungas que se conservan en el área protegida
  • Observar la fauna autóctona que habita el parque en sus diferentes pisos altitudinales
  • Explorar los ambientes Altoandinos en la parte alta del parque donde se han observado especies en peligro de extinción
  • Avistar la Taruca (Hippocamelus antisensis), venado andino catalogado en peligro de extinción, que habita las zonas altas del parque
  • Contemplar el imponente marco de las Cumbres del Aconquija que rodea el área protegida
Parque Provincial La Florida

Cómo llegar a Parque Provincial La Florida

Para acceder al Parque Provincial La Florida se debe llegar al departamento de Monteros en la provincia de Tucumán, desde donde se puede continuar el trayecto en auto siguiendo las señalizaciones hacia el área protegida ubicada bajo las Cumbres del Aconquija. El parque se encuentra a una distancia accesible desde la capital tucumana y se recomienda consultar sobre las condiciones de acceso y los horarios de visita al vivero forestal y senderos habilitados antes de planificar la visita a este sitio histórico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La escapada uruguaya que podés hacer fácilmente desde Argentina.

Escapada rápida y barata: cuál es el destino ideal de Uruguay con el que podés ahorrar

Puente colgante con vistas panorámicas en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el destino gasolero que pocos conocen y tiene un puente colgante icónico

Paseos imperdibles de Buenos Aires.

Arqueología, paisajes y bares secretos: estos son los planes perfectos para conocer Buenos Aires de una manera distinta

Este pueblo uruguayo es el mejor para visitar desde Argentina.

Este pueblo de Uruguay está a solo 2 horas de Buenos Aires y es perfecto para relajarse: cómo llegar

Balneario con aguas cálidas y actividades para hacer en familia. 

Turismo en Argentina: el balneario con aguas cálidas y transparentes para ir en el finde largo de marzo 2026

Turismo en pueblos cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires que te "transporta" a Nueva Zelanda

Rating Cero

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

Marvel casi descarta Wonder Man: cuál era el motivo y cómo sigue su éxito

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Hace 4 minutos
Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Hace 4 minutos
Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Hace 58 minutos
La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Hace 1 hora
Video impactante: un motociclista muere degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Hace 1 hora