Adiós al pollo tradicional: la receta rápida de Paulina Cocina que lo lleva a otro nivel Una preparación cremosa y especiada con yogur y soja se posiciona como opción práctica frente a las versiones clásicas del ave en el hogar. Por + Seguir en







Pollo al yogur especiado listo en 30 minutos. Chat Gpt

Paulina Cocina presentó en TikTok una receta de pollo al yogur especiado, pensada para estar lista en 30 minutos y romper con las versiones tradicionales al horno.

La preparación combina yogur neutro, curry, cúrcuma, jengibre, ajo y salsa de soja, logrando un perfil aromático intenso y una textura cremosa.

El plato no requiere equipamiento complejo y responde a la falta de tiempo y al cansancio frente a las comidas repetidas en el hogar.

La creadora también impulsa contenidos vinculados a la economía familiar y el aprovechamiento total de los alimentos, como cascaritas de naranja confitadas y ensaladas clásicas. La creadora de contenido gastronómico Paulina Cocina volvió a marcar agenda en TikTok con una receta de pollo al yogur especiado, diseñada para transformar un ingrediente habitual en una propuesta distinta y lista en apenas 30 minutos. El video, difundido en un formato ágil, se convirtió en una nueva referencia dentro de sus contenidos orientados a resolver las comidas cotidianas.

La preparación forma parte del denominado “club de las recetas en 30 minutos”, una categoría que agrupa opciones rápidas y accesibles. En este caso, el diferencial está en la combinación de yogur neutro con especias y salsa de soja, que aporta cremosidad y un perfil aromático más intenso que el de las versiones tradicionales.

El planteo surge como respuesta a una problemática frecuente en los hogares argentinos: la reiteración de platos con ave cocinados de la misma manera y la falta de tiempo para innovar. La influencer propone así una alternativa que no exige técnicas complejas ni utensilios específicos, pero que modifica sustancialmente el resultado final.

Pollo al yogurt - Paulina Cocina La propuesta se volvió tendencia en gastronomía digital por su versión exprés de pollo al yogur especiado. @paulinacocina Cómo hacer el pollo en 30 minutos como Paulina Cocina La clave de esta receta radica en el uso de especias potentes y en una cocción breve que permite integrar los sabores sin perder jugosidad. El curry y la cúrcuma aportan color y profundidad, mientras que el jengibre y el ajo refuerzan el carácter aromático. La salsa de soja suma intensidad y equilibrio.

Ingredientes Pechuga de pollo cortada

1 yogur neutro

1 cucharada de curry

1 cucharada de cúrcuma

Jengibre rallado a gusto

Pimentón a gusto

1 diente de ajo

4 cucharadas de salsa de soja

4 cucharadas de leche

Sal y pimienta Preparación Disponer la pechuga trozada en un recipiente amplio. Incorporar el yogur neutro junto con el curry, la cúrcuma, el jengibre rallado y el pimentón. Agregar el ajo picado, la salsa de soja y la leche, mezclando hasta integrar todos los ingredientes. Condimentar con sal y pimienta y cocinar hasta que la carne esté lista y la salsa adquiera una textura cremosa y especiada. Embed Con esta receta, Paulina Cocina refuerza una línea de contenido centrada en soluciones rápidas y sabrosas para la vida cotidiana, demostrando que es posible renovar un ingrediente clásico con una combinación simple de especias y una cocción breve.