Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle La víctima tenía 35 años y circulaba con su hijo cuando fue atravesado por una cuerda tendida por vecinos en una avenida. Hay tres imputados por homicidio culposo.







Un video registró el momento exacto en que un motociclista de 35 años pierde la vida tras ser atravesado a la altura del cuello por una soga cruzada en plena calle en Quilmes Oeste. La secuencia, difundida en las últimas horas, muestra cómo el hombre circulaba sin advertir el obstáculo y termina degollado en el acto.

La víctima fue identificada como Federico Martínez. Se desplazaba junto a su hijo a bordo de una moto Cerro Ce Dubi 150 cc cuando, al llegar a la intersección de la avenida 12 de Octubre y la calle 390, impactó contra una cuerda tensada de lado a lado de la calzada que había sido colocada por un grupo de vecinos para cortar la calle para la realización de unos carnavales que no contaban con la autorización municipal.

El menor también resultó herido y debió ser asistido por personal médico que acudió de inmediato al lugar del hecho. Según se informó, sufrió lesiones pero se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con fuentes policiales, la soga había sido colocada por un grupo de vecinos con la intención de interrumpir el tránsito. La medida no contaba con autorización municipal.

La fiscalía que interviene en la causa imputó a tres personas por el delito de homicidio culposo. Por el momento, ninguno de los acusados fue detenido, aunque la investigación continúa para determinar las responsabilidades en un episodio que conmociona a la zona sur del conurbano bonaerense.