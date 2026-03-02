El mejor ritual de amor para la entrada del planeta del deseo en Piscis: cómo activar vínculos desde la intuición

La energía deja de ser directa y frontal para volverse sensible, romántica y profundamente intuitiva.

Es una etapa ideal para sanar patrones y manifestar un vínculo alineado con tu sensibilidad real.

¿Cuál es el mejor ritual de amor para la entrada del planeta del deseo en Piscis : el 2 de marzo de 2026 el planeta del deseo ingresa en el signo de los peces y cambia por completo la manera en que vivimos el romanticismo, ¿cómo activar vínculos desde la intuición?

Si querés aprovechar este tránsito astrológico para atraer una relación sana o reconectar con tu pareja desde un lugar más espiritual, este es el rito de amor más poderoso para hacerlo.

Cuando el deseo está en el último signo zodiacal, el vínculo sexo afectivo no se conquista corriendo detrás de alguien, sino soltando la urgencia de perseguir. Esta energía invita a confiar, a dejar que lo que es para vos se acerque sin presión ni estrategias forzadas. Cuanto más relajás el control, más auténtica se vuelve la conexión.

Piscis es el signo de:

Se activan amores del pasado.

Aumenta la nostalgia.

Crece el deseo de conexión profunda.

Se cae el interés por relaciones superficiales.

ritual velas

Ritual de amor con la entrada de Marte en Piscis

Cuándo hacerlo: la noche del lunes 2 de marzo o dentro de la primera semana del tránsito.

Qué necesitás

Una vela rosa o blanca.

Un cuenco con agua.

Un papel y lápiz.

Una gota de perfume o esencia floral.

Paso a paso

1. Crear el clima emocional

Encendé la vela y colocá el cuenco con agua frente a vos.

Piscis trabaja con atmósferas, así que música suave o luz tenue potencian el ritual. Respirá profundo y repetí internamente: “Abro mi corazón a un amor consciente y recíproco”.

2. Escribir desde el sentir

En el papel no escribas el nombre de alguien específico.

Escribí cómo querés sentirte en el amor.

Por ejemplo:

“Me siento elegida”.

“Me siento en paz”.

“Me siento valorada”.

“Me siento libre y acompañada”.

Piscis no manifiesta personas, manifiesta estados emocionales.

3. Activación con agua

Tocá el agua con los dedos y visualizá ese sentimiento expandiéndose en tu vida. El agua simboliza la energía emocional que fluye sin forzar. Agregá una gota de perfume al papel como símbolo de magnetismo.

4. Cierre

Dobla el papel y guardalo debajo de la almohada por siete noches. La intención final es clara: “Que llegue a mí un amor que esté alineado con mi alma”.