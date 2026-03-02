2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El mejor ritual de amor para la entrada del planeta del deseo en Piscis: cómo activar vínculos desde la intuición

La energía deja de ser directa y frontal para volverse sensible, romántica y profundamente intuitiva.

Por
Es una etapa ideal para sanar patrones y manifestar un vínculo alineado con tu sensibilidad real.

Es una etapa ideal para sanar patrones y manifestar un vínculo alineado con tu sensibilidad real.

  • Con la entrada de Marte en Piscis Cambio en la forma de vivir la atracción y los vínculos.
  • Mayor sensibilidad emocional y necesidad de conexión profunda.
  • Clima ideal para revisar patrones afectivos repetidos.
  • Momento propicio para sanar expectativas poco claras.

¿Cuál es el mejor ritual de amor para la entrada del planeta del deseo en Piscis: el 2 de marzo de 2026 el planeta del deseo ingresa en el signo de los peces y cambia por completo la manera en que vivimos el romanticismo, ¿cómo activar vínculos desde la intuición?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo

Si querés aprovechar este tránsito astrológico para atraer una relación sana o reconectar con tu pareja desde un lugar más espiritual, este es el rito de amor más poderoso para hacerlo.

Cuando el deseo está en el último signo zodiacal, el vínculo sexo afectivo no se conquista corriendo detrás de alguien, sino soltando la urgencia de perseguir. Esta energía invita a confiar, a dejar que lo que es para vos se acerque sin presión ni estrategias forzadas. Cuanto más relajás el control, más auténtica se vuelve la conexión.

¿Qué significa este tránsito en el plano afectivo?

Piscis es el signo de:

  • La entrega emocional.
  • La empatía.
  • El amor incondicional.
  • Las conexiones kármicas.
  • Los vínculos que se sienten más allá de la razón.

Durante este período:

  • Se activan amores del pasado.
  • Aumenta la nostalgia.
  • Crece el deseo de conexión profunda.
  • Se cae el interés por relaciones superficiales.
ritual velas

Ritual de amor con la entrada de Marte en Piscis

Cuándo hacerlo: la noche del lunes 2 de marzo o dentro de la primera semana del tránsito.

Qué necesitás

  • Una vela rosa o blanca.
  • Un cuenco con agua.
  • Un papel y lápiz.
  • Una gota de perfume o esencia floral.

Paso a paso

1. Crear el clima emocional

Encendé la vela y colocá el cuenco con agua frente a vos.

Piscis trabaja con atmósferas, así que música suave o luz tenue potencian el ritual. Respirá profundo y repetí internamente: “Abro mi corazón a un amor consciente y recíproco”.

2. Escribir desde el sentir

En el papel no escribas el nombre de alguien específico.

Escribí cómo querés sentirte en el amor.

Por ejemplo:

  • “Me siento elegida”.
  • “Me siento en paz”.
  • “Me siento valorada”.
  • “Me siento libre y acompañada”.

Piscis no manifiesta personas, manifiesta estados emocionales.

3. Activación con agua

Tocá el agua con los dedos y visualizá ese sentimiento expandiéndose en tu vida. El agua simboliza la energía emocional que fluye sin forzar. Agregá una gota de perfume al papel como símbolo de magnetismo.

4. Cierre

Dobla el papel y guardalo debajo de la almohada por siete noches. La intención final es clara: “Que llegue a mí un amor que esté alineado con mi alma”.

Noticias relacionadas

Luna en Leo este domingo 1 de marzo: ¿cómo impacta el fin de semana previo al eclipse de Luna Llena en Virgo?

Luna en Leo este domingo 1 de marzo: cómo impacta el fin de semana previo al eclipse de Luna Llena en Virgo

Eclipse de Luna Llena en Virgo: el 3 de marzo trae un giro inesperado que redefine el destino de algunos signos

Eclipse de Luna Llena en Virgo: el 3 de marzo trae un giro inesperado que redefine el destino de algunos signos

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo

Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo: cómo impacta en todos los signos

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Rating Cero

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

Marvel casi descarta Wonder Man: cuál era el motivo y cómo sigue su éxito

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Hace 5 minutos
Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Hace 5 minutos
Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Hace 59 minutos
La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Hace 1 hora
Video impactante: un motociclista muere degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Hace 1 hora