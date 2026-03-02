El mejor ritual de amor para la entrada del planeta del deseo en Piscis: cómo activar vínculos desde la intuición

Es una etapa ideal para sanar patrones y manifestar un vínculo alineado con tu sensibilidad real.
Con la entrada de Marte en Piscis Cambio en la forma de vivir la atracción y los vínculos.
Mayor sensibilidad emocional y necesidad de conexión profunda.
Clima ideal para revisar patrones afectivos repetidos.
Momento propicio para sanar expectativas poco claras.
¿Cuál es el mejor ritual de amor para la entrada del planeta del deseo en Piscis: el 2 de marzo de 2026 el planeta del deseo ingresa en el signo de los peces y cambia por completo la manera en que vivimos el romanticismo, ¿cómo activar vínculos desde la intuición?
Si querés aprovechar este tránsito astrológico para atraer una relación sana o reconectar con tu pareja desde un lugar más espiritual, este es el rito de amor más poderoso para hacerlo.
Cuando el deseo está en el último signo zodiacal, el vínculo sexo afectivo no se conquista corriendo detrás de alguien, sino soltando la urgencia de perseguir. Esta energía invita a confiar, a dejar que lo que es para vos se acerque sin presión ni estrategias forzadas. Cuanto más relajás el control, más auténtica se vuelve la conexión.
¿Qué significa este tránsito en el plano afectivo?
Piscis es el signo de:
La entrega emocional.
La empatía.
El amor incondicional.
Las conexiones kármicas.
Los vínculos que se sienten más allá de la razón.
Durante este período:
Se activan amores del pasado.
Aumenta la nostalgia.
Crece el deseo de conexión profunda.
Se cae el interés por relaciones superficiales.
Ritual de amor con la entrada de Marte en Piscis
Cuándo hacerlo: la noche del lunes 2 de marzo o dentro de la primera semana del tránsito.
Qué necesitás
Una vela rosa o blanca.
Un cuenco con agua.
Un papel y lápiz.
Una gota de perfume o esencia floral.
Paso a paso
1. Crear el clima emocional
Encendé la vela y colocá el cuenco con agua frente a vos.
Piscis trabaja con atmósferas, así que música suave o luz tenue potencian el ritual. Respirá profundo y repetí internamente: “Abro mi corazón a un amor consciente y recíproco”.
2. Escribir desde el sentir
En el papel no escribas el nombre de alguien específico.
Escribí cómo querés sentirte en el amor.
Por ejemplo:
“Me siento elegida”.
“Me siento en paz”.
“Me siento valorada”.
“Me siento libre y acompañada”.
Piscis no manifiesta personas, manifiesta estados emocionales.
3. Activación con agua
Tocá el agua con los dedos y visualizá ese sentimiento expandiéndose en tu vida. El agua simboliza la energía emocional que fluye sin forzar. Agregá una gota de perfume al papel como símbolo de magnetismo.
4. Cierre
Dobla el papel y guardalo debajo de la almohada por siete noches. La intención final es clara: “Que llegue a mí un amor que esté alineado con mi alma”.