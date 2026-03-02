Marvel casi descarta Wonder Man: cuál era el motivo y cómo sigue su éxito

Aunque ha sido una de las series de Marvel mejor calificadas por la crítica, desde la interna del estudio confirman que Wonder Man casi se cancela.

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

¿Te imaginas pasear por Nueva York y encontrarte con un cartel de “Se busca” con personajes de Marvel? Pues está pasando. Daredevil: Born Again ha decidido calentar motores tomando las calles de la Gran Manzana con dos pósters que huelen a guerra abierta contra el Hombre sin Miedo .

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

La campaña promocional de Daredevil: Born Again se ha puesto seria a pocas semanas del estreno de la segunda temporada en Disney+ . Y cuando decimos seria, hablamos de carteles de “Missing” y “Wanted” pegados por la ciudad como si Matt Murdock fuese el enemigo público número uno . La cosa pinta intensa.

Si algo deja claro esta jugada de marketing es que el alcalde Wilson Fisk no está para bromas. En Daredevil: Born Again , el personaje interpretado por Vincent D’Onofrio parece dispuesto a aplastar Nueva York con su puño de hierro, y estos pósters son la prueba física de que la ciudad se ha convertido en un tablero de persecución.

La Anti-Vigilante Task Force , impulsada por el propio Fisk , está cubriendo cada rincón. Con carteles de “Se busca” repartidos por la ciudad , la idea es clara: hacer imposible que Matt Murdock o Daredevil puedan mostrarse en Hell’s Kitchen sin sentir que todo el mundo los está mirando. Es casi asfixiante imaginarlo, ¿no crees?

Lo más curioso es cómo Daredevil: Born Again juega con esa línea fina entre ficción y realidad . Ves el póster en una farola y por un segundo te metes en la historia. Sientes que la ciudad está realmente bajo el control del Kingpin . Marketing inteligente , pero también una declaración de intenciones .

Su estreno está previsto para el 27 de enero en Disney+, fecha con la que Marvel busca abrir el año marcando un nuevo rumbo para la franquicia y captar nuevamente la atención del público con una propuesta renovada y ambiciosa.

Por si los carteles no fueran suficientes, también ha aparecido una nueva imagen promocional con Daredevil luciendo su traje negro. Y aquí es donde los que hemos leído la etapa de Charles Soule y Ron Garney en Marvel Comics soltamos una sonrisa cómplice. Es prácticamente una viñeta hecha carne.

El traje oscuro le da un aire más crudo, más urbano, menos superhéroe brillante y más vigilante que se mueve entre sombras. Y eso encaja perfectamente con el tono que Daredevil: Born Again está construyendo desde su primera temporada: supervivencia, resistencia y redención en una ciudad que parece haber perdido el alma.

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

Philip es descrito como un neoyorquino inteligente, ingenioso, encantador… pero con una rabia escondida que puede estallar en cualquier momento. Vamos, el típico perfil que en esta serie no termina precisamente trabajando en una biblioteca. Aquí nadie es del todo inocente.

Lo interesante es que el papel tendría opción de regresar en futuras temporadas. Eso no suena a cameo pasajero. Suena a pieza importante en el tablero. Y claro, ya han empezado las teorías: ¿y si “Philip” es solo un nombre en clave?