Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques sobre la capital de Irán

En plena escalada del conflicto, Teherán denunció nuevos bombardeos de Israel y Estados Unidos, y crece el temor internacional por un nuevo enfrentamiento a escala global.

En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán denunció nuevos ataques de Israel y Estados Unidos durante la mañana de este lunes en la capital, Teherán . Además, los medios estatales afirmaron que un envío mortal de misiles alcanzó la ciudad de Sanandaj, al oeste del país.

Irán bombardeó una de las petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita

En Teherán, pacientes fueron evacuados el domingo por la noche de un hospital en el norte de la ciudad después de que sufriera graves daños por ataques . Imágenes publicadas por la radiodifusora estatal iraní IRIB muestran el exterior dañado del Hospital Gandhi, con escombros y vidrios esparcidos en la calle.

Mientras tanto, Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud de Irán, informó que misiles también impactaron cerca de un hospital en Ahvaz, en el suroeste del país, y que los pacientes allí también tuvieron que ser trasladados fuera del hospital.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel expresaron que atacaron "sitios del régimen terrorista iraní" en el centro de Teherán durante la noche del domingo al lunes.

La agencia semioficial iraní Tasnim publicó imágenes que mostraban a los servicios de emergencia buscando entre los escombros de un edificio gravemente dañado. Según la agencia de noticias afiliada al Estado IRNA, hubo tres muertos en los ataques.

Al menos 555 personas murieron en Irán desde que comenzaron el sábado los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, según la Sociedad de la Media Luna Roja.

QatarEnergy detiene la producción de GNL tras el ataque a sus instalaciones

Qatar detuvo este lunes la producción de gas natural licuado y Arabia Saudita cerró su mayor refinería de petróleo del país después de un ataque con drones, mientras que los ataques israelíes y estadounidenses y las represalias iraníes provocaron cierres preventivos de instalaciones de petróleo y gas en todo Oriente Medio.

Una ola de ataques en la región se prolongó durante un tercer día, provocando la suspensión de la mayor parte de la producción de petróleo en el Kurdistán iraquí y de varios yacimientos de gas israelíes importantes, lo que limitó las exportaciones a Egipto.

Los precios del petróleo subieron un 13% a más de 82 dólares por barril, el nivel más alto desde enero de 2025, mientras el conflicto paraliza casi por completo el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo.