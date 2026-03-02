Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

La cantante y el futbolista se convirtieron en padres por primera vez. La noticia la confirmó un medio deportivo de Italia.

Días antes de la fecha de parto, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez: la pequeña nació este lunes 2 de marzo. La noticia la confirmaron un medio deportivo de Italia.

Oriana Sabatini realizó una romántica sesión de fotos con Paulo Dybala en su octavo mes de embarazo

Según detalló el Corriere dello Sport, la cantante dio a luz a su hija, días antes de la fecha de parto establecido y después de haber acompañado al futbolista en el partido de Roma - Juventus, un encuentro especialmente especial para el futbolista argentino.

Si bien la modelo inicialmente tuvo el deseo de que la pequeña llamada Gia naciera en Argentina para estar cerca de su familia, finalmente lo hizo en el Hospital Gemelli de Roma a las 8:57 (hora local) con 3 kilos. De igual modo, sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, y su hermana, Tiziana, viajaron a Italia para estar presentes en el día del parto.

En paralelo, la periodista Pilar Smith, confirmó a través de un tuit el nacimiento de la bebé. “Felicidades Oriana Sabatini y Dybala”, escribió la periodista.

Un día anterior, la propia Catherine había mostrado las últimas horas que pasó junto a su hija y la pequeña aún en la panza: “ Modo abuela activado en Italia . Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa… porque pronto llega la jefa de esta gira: mi nieta ”.

Noticia en desarrollo.-

catherine fulop

Cómo nació el amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en una boda con más de 300 invitados, pero se conocieron en 2018 a través de las redes sociales, tal como supo detallar la propia cantante.

El propio futbolista fue quien tras su separación de su anterior pareja le escribió a la modelo por Instagram. En ese momento, Oriana no sabía de quién se trataba y no solo le preguntó a sus amigas quién era sino también le consultó a su padre si lo conocía.

Después de salir durante varios meses, Paulo invitó a Oriana a mudarse a Italia con él y ella aceptó y a la distancia, la pareja supo afianzar su noviazgo y formar una familia con la llegada de Gia en este 2026.