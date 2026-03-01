1 de marzo de 2026 Inicio
Irán lanzó un ataque nocturno que pone en tensión a las defensas de Israel: al menos 7 heridos en Jerusalén

La nueva andanada de misiles lanzados desde Irán impactó en Jerusalén y zonas de Tel Aviv, dejó al menos siete heridos y reactivó los protocolos de emergencia en distintas ciudades, mientras las fuerzas de seguridad intensificaron los operativos ante el riesgo de explosivos sin detonar.

Imágenes del ataque

Imágenes del ataque, captadas por vecinos de la zona oeste de Jerusalén. 

Al menos siete personas sufrieron heridas la noche de este domingo en Jerusalén como consecuencia del impacto de misiles lanzados desde Irán, de acuerdo con datos proporcionados por los servicios israelíes de emergencia y rescate. El ataque activó las alarmas antiaéreas y derivó en un amplio operativo de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Benjamin Netanyahu, y una nueva amenaza a Irán.
El servicio de emergencias Magen David Adom detalló que uno de los heridos es un hombre de 46 años que recibió esquirlas y fue reportado en estado moderado. El paciente fue evacuado al Hospital Shaare Zedek para su atención. Además, varias personas presentaron lesiones leves.

Las fuerzas de seguridad desplegaron efectivos y especialistas en desactivación de explosivos para inspeccionar el área afectada y prevenir riesgos adicionales. El principal punto de impacto se registró en una vía de salida de Jerusalén, donde se formó un cráter de grandes dimensiones y un automóvil resultó con daños severos. Fragmentos de proyectiles y restos metálicos quedaron dispersos sobre el asfalto, lo que obligó a interrumpir la circulación y a realizar tareas de limpieza y verificación.

Las autoridades indicaron que patrullas adicionales recorrieron otros sectores tras recibirse reportes de posibles restos de municiones en zonas cercanas. El operativo se extendió durante varias horas ante la posibilidad de artefactos sin detonar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJEnglish/status/2028242492840161568&partner=&hide_thread=false

La ofensiva también alcanzó el área metropolitana de Tel Aviv, donde un misil cayó en las inmediaciones de un centro comercial y dejó al menos un herido leve, que fue atendido por equipos médicos. En paralelo, el Hospital Sheba informó el ingreso de una persona con una lesión facial de carácter moderado, aunque no se precisó si su caso estaba directamente vinculado con el impacto en el complejo comercial.

El episodio más grave vinculado a esta escalada se produjo el sábado en Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, donde un misil provocó la muerte de nueve personas y dejó al menos 45 heridos. Entre las víctimas fatales se contaron cuatro personas que se encontraban en el refugio de una sinagoga que quedó prácticamente destruido. Tras los ataques, el Comando del Frente Interior instó a la población a permanecer cerca de espacios protegidos y a seguir estrictamente las indicaciones oficiales.

¿Posibilidad de diálogo EEUU-Irán?

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país está dispuesto a desescalar el conflicto y preparado para dialogar, siempre que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel. “Ahora no hay comunicación”, reconoció, aunque dejó abierta la puerta a la vía diplomática: “Si los estadounidenses quieren hablar con nosotros, saben cómo ponerse en contacto conmigo. Sin duda, estamos interesados en una desescalada”. Por su parte, el presidente Donald Trump señaló que está dispuesto a conversar: “Ellos quieren hablar y yo he aceptado”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos declaró en una entrevista con The Atlantic que está dispuesto a dialogar con los dirigentes iraníes, aunque sin precisar cuándo ni con quiénes se llevaría a cabo ese encuentro. “Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, afirmó el mandatario.

En ese contexto, añadió: “La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto”. Trump sostuvo que los dirigentes iraníes “quisieron pasarse de listos”, dejando entrever que las conversaciones previas se vieron frustradas por la actitud de Teherán. Las declaraciones se conocieron poco después de que Washington confirmara las primeras bajas estadounidenses de la campaña: tres militares muertos y cinco heridos graves en el operativo. La noticia marcó un giro en la percepción del conflicto, evidenciando el costo humano inmediato de la ofensiva y aumentando la presión política sobre la administración norteamericana.

