Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

A través de un comunicado publicado por el Pentágono, se detalló que “los misiles lanzados ni siquiera se acercaron” al buque. La Guardia Revolucionaria había afirmado un bombardeo a la embarcación estadounidense con cuatro misiles balísticos.

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó que su portaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por misiles iraníes, luego que la Guardia Revolucionaria de Irán haya afirmado haber atacado la embarcación estadounidense con cuatro misiles balísticos.

Todo comenzó cuando las agencias oficiales iraníes difundieron un comunicado en el que daban por hecho las agresiones y haber advertido que los fuertes golpes contra el enemigo “han entrado en una nueva etapa; la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Sin embargo, horas más tardes, desde el Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) estadounidenses desmintieron dicha información. “El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, indicaron en sus redes sociales y agregaron: “El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”.

En esa misma línea, detallaron que el Lincoln “continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.

La embarcación, una de las más grandes del mundo con capacidad para 90 aviones y usado anteriormente para invadir a Irak, había llegado a la zona del Golfo el 25 de enero de este año junto a tres destructores de misiles guiados “para reforzar la presencia naval estadounidense durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear”, habían señalado en ese entonces.

El presunto ataque al que hicieron referencia desde los Guardianes de la Revolución se suma a los otros ocho ataques de misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses ubicadas en Bahréin, Kuwait y Qatar.

Irán confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa

Irán confirmó que, luego del bombardeo de Estados Unidos e Israel, el jefe de Estado Mayor, Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, murieron. De este modo, las víctimas se unen a las del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

La televisión estatal iraní confirmó esta madrugada la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, en los ataques que se dieron el sábado contra objetivos como Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz e Isfahán. Pero también hubo otros impactos durante la madrugada del domingo.

Además, la televisión estatal de Irán ratificó la muerte del líder supremo Alí Khamenei tras los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos. El deceso de la máxima autoridad religiosa ocurrió el sábado por la mañana en su oficina de Teherán. El gobierno iraní decretó un periodo de duelo nacional de 40 días tras el impacto.

Todo comenzó en la madrugada del sábado en Argentina al momento en el que Estados Unidos e Israel realizaron una ofensiva sobre Irán en lo que aseguran que fue “un ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia. Mientras que el país persa realizó una contraofensiva.

