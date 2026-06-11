Medio Oriente: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacará Irán "con mucha fuerza"

"Tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas", publicó el presidente norteamericano en su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas globales al anunciar que su país atacará a Irán “con mucha fuerza” durante la noche de este jueves. A través de un mensaje directo en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense detalló las intenciones de la Casa Blanca de avanzar sobre posiciones clave: “Tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos” , advirtió.

En su descargo en redes, Trump argumentó que las capacidades de respuesta de Teherán se encuentran severamente disminuidas. “Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y demás sistemas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)”, afirmó, para luego añadir una fuerte advertencia económica y de soberanía:

“En un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos".

Posteriormente, en una entrevista concedida a la cadena Fox News, el jefe de Estado norteamericano brindó mayores precisiones sobre el alcance de la ofensiva. Al ser consultado sobre si Washington apuntaría contra centrales eléctricas o puentes, Trump aclaró que preferiría evitar los ataques a la infraestructura civil porque "una vez que se hace, la gente sufre".

Asimismo, el presidente descartó un despliegue masivo de tropas en el territorio, pese a asegurar que las defensas iraníes están desmanteladas. “Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno; aunque si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país” , aseveró durante el programa Fox and Friends.

En otro de los pasajes más punzantes de la entrevista, Trump ventiló las tensiones internas en la estrategia de la coalición internacional. Confirmó que la inteligencia estadounidense intentó abastecer de armamento al pueblo iraní para promover el derrocamiento del régimen de Teherán, pero acusó a los socios regionales de frustrar los planes. “Los kurdos nos decepcionaron. No olvidaré eso”, fustigó el mandatario, dejando en evidencia una fuerte fractura en las alianzas en el terreno.

Tras las amenazas de Donald Trump, Estados Unidos atacó Irán y tensiona las negociaciones

Estados Unidos lanzó ataques militares contra Irán en represalia por el helicóptero abatido por Teherán en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, advirtiera que la ofensiva debía ser respondida. La arremetida volvió a tensionar las negociaciones entre ambas naciones para ponerle fin a la guerra.

En diálogo con ABC News, Trump confirmó este martes el nuevo ataque contra Irán y advirtió sobre la magnitud de la ofensiva. "Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento. Creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y esta lo es", remarcó.

Por su parte, la agencia iraní Fars consignó que el ataque se produjo en la isla de Qeshm y agregó que hubo explosiones en el sector oriental de Hormozgan. En tanto, una fuente militar de Teherán afirmó que no hubo operaciones militares en el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

Donald Trump Redes sociales

El helicóptero derribado era un modelo de combate Apache del Ejército de Estados Unidos y se estrelló en el mar durante la madrugada, mientras realizaba tareas de vigilancia en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que el accidente se produjo alrededor de las 3:30 frente a la costa de Omán, cuando la aeronave participaba de una patrulla de rutina. Según el reporte militar, el operativo de rescate concluyó en aproximadamente dos horas y los ocupantes permanecían estables.

El helicóptero accidentado formaba parte del despliegue militar estadounidense en la región, donde los Apache cumplen un rol clave en las operaciones destinadas a controlar el tránsito marítimo y reforzar las acciones de presión sobre Irán. Estas aeronaves también han sido empleadas por aliados de Washington, como Emiratos Árabes Unidos, para interceptar drones durante las recientes escaladas militares.

Las negociaciones de Irán con Israel y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó un avance en las negociaciones entre Israel e Irán en el marco de la guerra en Medio Oriente y remarcó que esos países "buscan un alto el fuego inmediato". Sin embargo, advirtió que "la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas".

En Truth Social, Trump se refirió al desarrollo de las conversaciones entre Israel e Irán, aunque lanzó una advertencia hacia los gobiernos: "Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez".

La publicación del republicano se produjo después de que afirmara en Fox News que "el reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso" y se dirigiera hacia las administraciones de Teherán: "Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato".