Expectativa por otro anuncio de Donald Trump, mientras crece la tensión con Venezuela

El presidente de EEUU acaba de firmar un proyecto de ley de política de defensa por u$s 900.000 millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará un anuncio esta tarde en medio de la creciente tensión con Venezuela, y luego de que firmara un proyecto de ley de política de defensa por u$s 900.000 millones .

Según adelantó la Casa Blanca, Trump estará acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth , y el secretario de la Marina, John Phelan. Los tres se reunirán en la residencia presidencial en Mar-a-Lago para comunicar novedades tras otra incautación de otro buque de petróleo venezolano.

“ Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, afirmó la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, en un comunicado publicado en redes sociales tras la captura de un segundo buque y remarcó: “Los encontraremos y los detendremos”.

Las autoridades de Venezuela definieron las incautaciones como "robo y secuestro" de buques privados y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció las acciones de Estados Unidos como "piratería de corsarios" .

Si bien Trump aseguró que "no descarta" una guerra con Venezuela , el próximo año Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales y el republicano ganó en 2024 con una promesa antibélica. Mientras que al mandatario venezolano le quedan dos años más de gestión y podría sobrevivir políticamente al norteamericano.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie”, deslizó Trump en NBC News en referencia a la caída del gobernante chavista y la caída de su régimen.

Los últimos cambios en el Comando Sur responsable de América Latina

El anuncio de Trump tiene lugar días después de que el almirante Alvin Holsey, quien estaba al frente del Comando Sur como responsable de las tropas en América Latina, se retirara anticipadamente y el Pentágono designara como sucesor al teniente general Frank Donovan, el vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales.

Se rumorea que Holsey fue desplazado por el secretario de Defensa debido a su insatisfacción con el ritmo de las operaciones militares en Latinoamérica.

