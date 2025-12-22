22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Expectativa por otro anuncio de Donald Trump, mientras crece la tensión con Venezuela

El presidente de EEUU acaba de firmar un proyecto de ley de política de defensa por u$s 900.000 millones.

Por
Donald Trump refuerza su cerco sobre Nicolás Maduro.

Donald Trump refuerza su cerco sobre Nicolás Maduro.

ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará un anuncio esta tarde en medio de la creciente tensión con Venezuela, y luego de que firmara un proyecto de ley de política de defensa por u$s 900.000 millones.

La Justicia de Estados Unidos explicó la eliminación de una foto de Donald Trump de documentos del caso Epstein
Te puede interesar:

La Justicia de Estados Unidos explicó la eliminación de una foto de Donald Trump de documentos del caso Epstein

Según adelantó la Casa Blanca, Trump estará acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan. Los tres se reunirán en la residencia presidencial en Mar-a-Lago para comunicar novedades tras otra incautación de otro buque de petróleo venezolano.

Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, afirmó la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, en un comunicado publicado en redes sociales tras la captura de un segundo buque y remarcó: “Los encontraremos y los detendremos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sec_Noem/status/2002481990755627050?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades de Venezuela definieron las incautaciones como "robo y secuestro" de buques privados y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció las acciones de Estados Unidos como "piratería de corsarios".

Si bien Trump aseguró que "no descarta" una guerra con Venezuela, el próximo año Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales y el republicano ganó en 2024 con una promesa antibélica. Mientras que al mandatario venezolano le quedan dos años más de gestión y podría sobrevivir políticamente al norteamericano.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie”, deslizó Trump en NBC News en referencia a la caída del gobernante chavista y la caída de su régimen.

Los últimos cambios en el Comando Sur responsable de América Latina

El anuncio de Trump tiene lugar días después de que el almirante Alvin Holsey, quien estaba al frente del Comando Sur como responsable de las tropas en América Latina, se retirara anticipadamente y el Pentágono designara como sucesor al teniente general Frank Donovan, el vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales.

Se rumorea que Holsey fue desplazado por el secretario de Defensa debido a su insatisfacción con el ritmo de las operaciones militares en Latinoamérica.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pederasta Jeffrey Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump fueron amigos durante quince años.

Archivos desclasificados de Jeffrey Epstein: desapareció una foto de Donald Trump

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

Lula advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa este viernes.

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Maduro del poder de Venezuela

El expresidente estadounidense Bill Clinton aparece en varios de los documentos clasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia.

La Justicia de EEUU publicó los archivos clasificados de Jeffrey Epstein: Bill Clinton en un jacuzzi, Michael Jackson y Mick Jagger

Ante el asedio militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a su par colombiano, Gustavo Petro.

Estados Unidos impuso sanciones económicas a familiares y allegados de Nicolás Maduro

Rating Cero

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar.
play

Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto

Las Películas Argentinas que trascienden fronteras en Netflix
play

Esta emocionante historia de la primera minera mujer en Argentina está en Netflix y sorprende a todos: cómo encontrarla

Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Se convirtió en uno de los estrenos más vistos del streaming.
play

De qué se trata Miss Carbón, la emocionante película basada en una historia argentina que es de lo más visto en Netflix

La Odisea se estrenará el 17 de julio de 2026.
play

Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026

últimas noticias

Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

Hace 36 minutos
Héctor David Romero y María Cash.

Desaparición de María Cash: la Justicia revocó el sobreseimiento al camionero

Hace 37 minutos
Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Hace 51 minutos
Un conductor expuso una insólita justificación tras dar positivo de alcoholemia.

"Tomé vinagre": la insólita explicación de un conductor que dio positivo de alcoholemia en Pinamar

Hace 54 minutos
El arte, la arquitectura y el entorno natural se integran para construir un mensaje claro y perdurable.

Este parque está sobre la costanera de Buenos Aires y tiene un significado muy especial: cuál es

Hace 1 hora