13 de octubre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: Lula da Silva anunció un paquete para condonar deudas a 3,6 millones de microempresarios

A menos de dos semanas del balotaje en el que se enfrentará a Flávio Bolsonaro, el mandatario dio a conocer este martes una serie de medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a monotributistas.

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Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial en Brasil en menos de dos semanas.

Luiz Inácio "Lula" da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial en Brasil en menos de dos semanas.

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A menos de dos semanas del balotaje en Brasil, el presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva anunció este martes un paquete de medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a monotributistas, que incluye la condonación de deudas por u$s2.500 millones a 3,6 millones de empresarios.

Las calles de Copacabana este lunes por Lula da Silva.
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La decisión, denominada "Prospera MEI" beneficia a los microempresarios individuales (MEI) (la categoría jurídica más básica y simplificada para trabajadores autónomos) y a las empresas clasificadas bajo Simples Nacional, un régimen tributario simplificado y compartido al que pueden adherirse las pequeñas y medianas empresas que cumplan con ciertos requisitos de ingresos.

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