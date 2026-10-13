Elecciones en Brasil: Lula da Silva anunció un paquete para condonar deudas a 3,6 millones de microempresarios A menos de dos semanas del balotaje en el que se enfrentará a Flávio Bolsonaro, el mandatario dio a conocer este martes una serie de medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a monotributistas. Por Agregar C5N en









Luiz Inácio "Lula" da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial en Brasil en menos de dos semanas. X @LulaOficial

A menos de dos semanas del balotaje en Brasil, el presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva anunció este martes un paquete de medidas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a monotributistas, que incluye la condonación de deudas por u$s2.500 millones a 3,6 millones de empresarios.

La decisión, denominada "Prospera MEI" beneficia a los microempresarios individuales (MEI) (la categoría jurídica más básica y simplificada para trabajadores autónomos) y a las empresas clasificadas bajo Simples Nacional, un régimen tributario simplificado y compartido al que pueden adherirse las pequeñas y medianas empresas que cumplan con ciertos requisitos de ingresos.