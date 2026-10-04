El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que podría volver a asistir con fondos a la Argentina: "Es un gran aliado"

El funcionario de Donald Trump volvió a defender la ayuda financiera al gobierno de Javier Milei durante las últimas elecciones legislativas. "¿Podríamos volver a hacerlo? Claro", consideró Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent , reiteró su defensa del salvataje al gobierno de Javier Milei durante las elecciones legislativas de 2025, recordó que el jefe de Estado argentino " un gran aliado de Estados Unidos " y, sobre la posibilidad de volver a asistirlo con fondos, aseguró: " ¿Podríamos volver a hacerlo? Claro ".

Consultado sobre si el Tesoro estadounidense estaba dispuesto a intervenir otra vez como lo hizo para sostener el yen japonés, Bessent explicó que actuó "con la bendición del presidente Trump" y bajo la premisa de que "la seguridad económica es seguridad nacional, y la seguridad nacional es seguridad económica".

"Pensemos en lo que hicimos en la Argentina", planteó el funcionario republicano y consideró que Milei hizo "una importante serie de reformas", mientras que la oposición intentaba "poner a los mercados en su contra y crear un pánico financiero de cara a las elecciones".

Como en otras oportunidades, Bessent aseguró que Washington utilizó su balance para "ganar dinero para el pueblo estadounidense con un swap de monedas plenamente garantizado" y ratificó que esa operación ayudó al Presidente a atravesar los comicios del año pasado .

Para Bessent, el efecto no se limitó a la Argentina y alcanzó a toda la región. "Diría que la estabilización de Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina , algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con Estados Unidos. ¿Podríamos volver a hacerlo? Claro ", concluyó el funcionario estadounidense.

Peter Lamelas, sobre las elecciones de 2027: "Estados Unidos apuesta al gobierno de Javier Milei"

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, aseguró que el país gobernado por Trump está "comprometido y apuesta con fuerza" al futuro de Argentina y al gobierno de Milei de cara a las elecciones de 2027.

Durante su discurso en la segunda edición del Foro Argentina Andina, que se llevó a cabo este jueves en Tucumán, el diplomático enfatizó: "Mi mensaje hoy es que los Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con la fuerza al futuro de la Argentina".

En el evento, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, el embajador se pronunció sobre las elecciones presidenciales de 2027.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Sin dudar, el diplomático sentenció: "Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después. Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel".

Al referirse al plano económico, Lamelas sostuvo que Argentina enfrenta el desafío de "convertir la libertad en oportunidades concretas, en inversión, en producción, en trabajo", y agregó que el noroeste de nuestro país puede convertirse en uno de los motores del renacimiento económico argentino.