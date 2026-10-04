El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que podría volver a asistir con fondos a la Argentina: "Es un gran aliado"

El secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent, reiteró su defensa del salvataje al gobierno de Javier Milei durante las elecciones legislativas de 2025, recordó que el jefe de Estado argentino "un gran aliado de Estados Unidos" y, sobre la posibilidad de volver a asistirlo con fondos, aseguró: "¿Podríamos volver a hacerlo? Claro".
Consultado sobre si el Tesoro estadounidense estaba dispuesto a intervenir otra vez como lo hizo para sostener el yen japonés, Bessent explicó que actuó "con la bendición del presidente Trump" y bajo la premisa de que "la seguridad económica es seguridad nacional, y la seguridad nacional es seguridad económica".
"Pensemos en lo que hicimos en la Argentina", planteó el funcionario republicano y consideró que Milei hizo "una importante serie de reformas", mientras que la oposición intentaba "poner a los mercados en su contra y crear un pánico financiero de cara a las elecciones".
Como en otras oportunidades, Bessent aseguró que Washington utilizó su balance para "ganar dinero para el pueblo estadounidense con un swap de monedas plenamente garantizado" y ratificó que esa operación ayudó al Presidente a atravesar los comicios del año pasado.
Para Bessent, el efecto no se limitó a la Argentina y alcanzó a toda la región. "Diría que la estabilización de Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con Estados Unidos. ¿Podríamos volver a hacerlo? Claro", concluyó el funcionario estadounidense.
Peter Lamelas, sobre las elecciones de 2027: "Estados Unidos apuesta al gobierno de Javier Milei"
El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, aseguró que el país gobernado por Trump está "comprometido y apuesta con fuerza" al futuro de Argentina y al gobierno de Milei de cara a las elecciones de 2027.
Durante su discurso en la segunda edición del Foro Argentina Andina, que se llevó a cabo este jueves en Tucumán, el diplomático enfatizó: "Mi mensaje hoy es que los Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con la fuerza al futuro de la Argentina".
En el evento, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, el embajador se pronunció sobre las elecciones presidenciales de 2027.
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Sin dudar, el diplomático sentenció: "Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después. Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel".
Al referirse al plano económico, Lamelas sostuvo que Argentina enfrenta el desafío de "convertir la libertad en oportunidades concretas, en inversión, en producción, en trabajo", y agregó que el noroeste de nuestro país puede convertirse en uno de los motores del renacimiento económico argentino.