Cumbre histórica en China: Trump, Xi Jinping y Putin se reunirán para discutir sobre desnuclearización e Irán La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron un encuentro trilateral inédito en Shenzhen, centrado en el control de armas y la tensión en Oriente Medio, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda oficial. Por Agregar C5N en









El encuentro entre Trump, Putin y Xi Jinping se llevará a cabo el 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen en China.

La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron formalmente la realización de una cumbre inédita que reunirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; a su par chino, Xi Jinping, y al mandatario ruso, Vladimir Putin. El encuentro trilateral se llevará a cabo el próximo jueves en la ciudad china de Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cita marcará la primera reunión conjunta de este tipo entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares del mundo.

Según informó la vocera de la Casa Blanca, Olivia Wales, el eje central de las conversaciones impulsado por Washington será la reducción de los arsenales de armas nucleares en el mundo. El debate cobra especial relevancia dado que los acuerdos bilaterales de control armamentístico entre Estados Unidos y Rusia expiraron en febrero, dejando a los mayores arsenales sin marcos regulatorios principales. Frente a este escenario, Trump busca sumar a China a las negociaciones para limitar la proliferación nuclear.

Trump y Putin durante su encuentro en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. The New York Times Además del tema atómico, la agenda trilateral incluirá la situación en Oriente Medio y la tensión en torno a Irán. Funcionarios de la administración estadounidense indicaron que el mandatario norteamericano buscará abordar la crisis iraní aprovechando la posición de Beijing como principal socio comercial y comprador de petróleo de Teherán.

Por el contrario, la guerra en Ucrania quedará fuera de las deliberaciones trilaterales en Shenzhen. Desde Washington explicaron que la cuestión ucraniana se canaliza mediante un mecanismo de negociación separado entre representantes de Kiev, Moscú y mediadores estadounidenses. Este esquema contempla además la reciente incorporación de delegados de países europeos en las conversaciones de paz.

El presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump, en Washington en septiembre. EFE Analistas internacionales y el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, han comparado esta cumbre con la histórica Conferencia de Yalta de 1945, advirtiendo sobre un eventual intento de las potencias por rediseñar esferas de influencia global. Asimismo, la reunión consolidará un nuevo paso en la reaparición diplomática internacional de Vladimir Putin, quien no mantendrá un encuentro bilateral a solas con Trump durante las jornadas en China.